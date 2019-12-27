فرقة بي أي جي تفوز بجائزة المساهمة في رفع مكانة كوريا في البلدان العربية

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فازت فرقة بي أي جي الغنائية بجائزة الشخصية المساهمة في رفع مكانة كوريا في العالم من خلال التعريف بأغاني الكي بوب في البلدان العربية.

حضرت الفرقة الاثنين الماضي الدورة التاسعة والعشرين لحفل توزيع الجوائز على الشخصيات الكورية التي تعكس تألق جمهورية كوريا في القرن الحادي والعشرين للفوز بجائزة في مجال المساهمة الثقافية والفنية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجوائز تُمنح للشخصيات البارزة التي بذلت جهودا كبيرة في مختلف المجالات الاجتماعية التخصصية بما فيها السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة والدين وغيرها إلى جانب المساهمة في تقدم الدولة.

يذكر أن بي أي جي قد تمكنت من عرض فيديوهات خاصة بها أدت من خلالها بعض الأغاني العربية ونجحت بواسطتها في شد انتباه العشاق العرب. كما أقامت في نوفمبر الماضي أول عرض خاص لها في العاصمة الإماراتية أبوظبي والتقت بحوالي ألف عاشق إماراتي لتثبت شعبيتها الواسعة بكونها أحد نجوم أيدول.