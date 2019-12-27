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سنتعرف على شركة "باورفول إكس PowerfulX"، المتخصصة في منتجات الرياضة والجمال.





مديرها التنفيذي "بارك إين تشول":

لدى "باورفول إكس" هدف طموح، وهو أن تصبح العلامة التجارية الرائدة في مجال الرياضة والجمال. تحدد الشركة بالضبط ما يريده المستهلكون وتعكسه في منتجاتها. منتجنا المميز هو كريم لاستعادة العضلات، ويُعرف باسم كريم "بارك تشان هوPark Chan-ho ". من بين دول العالم، استضافت كوريا الجنوبية واليابان فقط جميع الأحداث الرياضية الكبرى، مثل دورات الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية والألعاب الآسيوية وكأس العالم لكرة القدم، ولكن لا توجد علامة تجارية رياضية محددة تمثل كوريا. "باورفول إكس" هي أول شركة في العالم تسعى إلى أن تكون هذه العلامة التجارية، وأن تجمع بين الرياضة والجمال، لأول مرة في العالم.





تأسست شركة "باورفول إكس" في عام 2014، وقد ابتكرت نموذجًا جديدًا للأعمال وفتحت سوقًا للرياضة والجمال، وهو شيء لم تقم به أي شركة أخرى من قبل. وقد استغلت الشركة بجرأة هذه السوق غير المستكشفة تحت قيادة السيد "بارك".





مديرها التنفيذي "بارك إين تشول":

قبل 20 عامًا، أي قبل أن يتم إنشاء بوابات الإنترنت في كوريا مثل بوابة "نيفر Naver "، كنت مهتمًا جدًا بخدمات الاتصالات عبر الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر. وقد كنت أحد الأعضاء المؤسسين لوكالة إعلانات عبر الإنترنت، والتي أصبحت الآن شركة مدرجة في البورصة، كما أنشأت موقعًا ترفيهيًا يمكن للمستخدمين من خلاله حجز أماكن للإقامة ومنتجعات التزلج وتذاكر الطيران عبر الإنترنت. قبل عقديْن من الزمن، كان ذلك مفهومًا جديدًا إلى حد ما، وربما كانت تلك أول خدمة حجز عبر الإنترنت في العالم. كان العمل ناجحا جدا، ولذلك، في وقت لاحق، شاركت في تأسيس موقع لمشاركة ملفات الفيديو، وأجريت العديد من الأعمال الأخرى ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات. وعندما كنت أعمل مديراً للتسويق في شركة للأدوية، اقترح اللاعب "بارك تشان هو" تسويق كريم لتخفيف الآلام بالتعاون مع شركة الأدوية. ولكن بعد فحص الكريم، قررت الشركة رفض الاقتراح. بالنسبة لي، كان لدي فكرة مختلفة. فقد كان لدي اعتقاد راسخ بأن المستهلكين سوف يريدون بالتأكيد مثل هذا الدواء لتخفيف الآلام ولكن بشرط أن يكون عديم الرائحة وذا فاعلية، وقد رفضت الشركة توفير إمكاناتها التسويقية لمجرد أن مثل هذا المنتج لم يكن له مثيل من قبل. وبالتالي قررت ترك الشركة بشجاعة، وبدأت عملي الخاص بمبلغ 50 مليون وون قبل خمس سنوات، وبدأت شركتي "باورفول إكس".





السيد "بارك" شخص مغامر، وكان حريصًا على الاستفادة من الفرص غير المستكشفة، وهو ما اتضح من مساهمته في إنشاء العديد من الشركات الجديدة، بما في ذلك شركة إعلانات عبر الإنترنت أصبحت فيما بعد أكبر شركة للوسائط الرقمية في كوريا. وقد ركز انتباهه فيما بعد على مجال الرياضة والجمال، وعندما رأى بالصدفة كريمًا لاستعادة العضلات باسم "بارك تشان هو"، الذي هو أول لاعب كوري يشارك في دوري البيسبول الرئيسي الأمريكي، كان يعلم بحدسه أنه سيكون منتجًا جيدًا يلبي بالكامل احتياجات العملاء.





مديرها التنفيذي "بارك إين تشول":

تم تطوير كريم "بارك تشان هو" هنا في كوريا، بناء على الكريم الذي استخدمه "بارك" في الولايات المتحدة. اعتقدت أنه سيتم بيعه جيدًا إذا أكملته ببعض العناصر العلمية. وبعد ستة أشهر من بدء عملي، أعدت تصميم الكريم باستخدام مكونات دقيقة وتكنولوجيا دوائية، وبدأت أجربه عمليا على العديد من الأشخاص حتى أتمكن من معالجة أي عيوب ولتعظيم فوائده. ومن بين الأماكن التي استخدمتها للترويج، اخترت الطرق السريعة، حيث يتوقف عدد كبير من السائقين للاستراحة، وطلبت منهم استخدام الكريم، واستمعت لآرائهم على مدار ست سنوات لصنع أفضل المنتجات جودة، وبالفعل اكتسب هذا الكريم الآن اعترافا عالميا.





كريم "بارك تشان هو" يساعد على تخفيف الآلام وتصلب الكتفين والرقبة والرسغين والظهر والركبتين. ومن أجل صنع هذا الكريم الذي يهدف إلى تخفيف الآلام ويمكن استخدامه من قبل الجميع وليس فقط الرياضيين، ركزت شركة "باورفول إكس" على تطوير الكريم بحيث يكون عديم الرائحة ويمكن امتصاصه بسهولة في الجلد دون الشعور بلزوجة الكريمات العادية. ومن خلال إجراء بحوث شاملة واختبارات سريرية متكررة، قامت الشركة بترقية المنتج كل ثلاثة أشهر. ونتيجة لذلك، أنتجت الشركة منتجا فعالا وعديم الرائحة، على عكس الكريمات التقليدية التي تحتوي على مواد المنثول والكابساسين، وبدأت الشركة تبحث عن سبل تسويق فعالة.





© POWERFULX

مديرها التنفيذي "بارك إين تشول":

تساءلت عن كيفية مقابلة أكبر عدد ممكن من الناس للترويج لمنتجاتنا، وفكرت في محطات الخدمة على الطرق السريعة. لكن معظم الناس من حولي اعترضوا على هذه الفكرة، قائلين إن الناس يتوقفون على الطرق السريعة ببساطة لتناول الطعام أو الذهاب إلى دورات المياه، وبالتالي فإن مناطق الخدمة على الطرق السريعة ليست أماكن مناسبة لبيع مثل هذا المنتج. لكنني كنت واثقًا من أن واحدا على الأقل من بين خمسة أشخاص استخدموا هذا الكريم، سوف يشتري منتجاتنا. وبالفعل تحولت محطات الخدمة على الطرق السريعة إلى قنوات تسويق فريدة، وتمكنتُ من زيادة المبيعات.





قامت شركة "باورفول إكس" بالترويج لمنتجها في مناطق الاستراحة على الطرق السريعة، وقدمت عينات إلى الحمامات العامة ومحلات التجميل وغيرها، من أجل السماح للعديد من الأشخاص بتجربة هذا المنتج، كما روجت له في الأماكن التي يعمل فيها العمال اليدويون. وقد أثبتت استراتيجية التسويق هذه نجاحها، مما أدى إلى ارتفاع المبيعات. الآن، تبيع "باورفول إكس" أكثر من مليون وحدة من هذا الكريم سنويا. وبالإضافة إلى ذلك، يجذب هذا المنتج أيضًا اهتمامًا كبيرًا خارج البلاد، حيث سجل مبيعات بقيمة 18 ألف دولار في يوم واحد في أحد المعارض في الخارج. وحاليا، توفر الشركة منتجاتها لمختلف بلدان العالم، مثل الصين وفيتنام وروسيا والولايات المتحدة.





مديرها التنفيذي "بارك إين تشول":

العلامات التجارية الرياضية الشهيرة مثل "نايكيNike " و"أديداس Adidas" لا تهتم بمنتجات الجمال، بينما لا تعرف شركات الجمال العالمية مثل "لوريال L’Oreal" سوى القليل عن الرياضة. هدف شركتي هو أن تصبح أول وأفضل شركة في العالم في هذه السوق الجديدة التي تضم الرياضة والجمال معا. وكعلامة تجارية عالمية للرياضة والجمال، نهدف إلى أن نصبح من الرعاة الرئيسيين للبطولات هنا في كوريا خلال ثلاث سنوات، وفي الخارج في غضون خمس سنوات، بحيث يلعب الرياضيون من البلدان الأخرى بالزي الرسمي مع وضع شعارنا على الزيّ. أنا متأكد أننا سنحقق هذا الهدف.





كشفت شركة "باورفول إكس" بالفعل عن العديد من المنتجات الجديدة الأخرى التي يرغبها العملاء، والتي لم تقم أي شركة أخرى بإنتاجها من قبل، مثل شريط رياضي لاصق ومرن وسهل الاستخدام. ولتعزيز تطوير مثل هذه المنتجات المبتكرة، منحت هذه الشركة لقب "قائد الفريق" لجميع موظفيها، كما تقدم لكل واحد منهم سنويا مبلغ 9 آلاف دولار من أجل تشجيعهم على تجربة أي شيء جديد. وهكذا، يقوم كل منهم فعليا بممارسة الإبداع من خلال الخيال غير المحدود.