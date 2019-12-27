انطلاق أول نموذج للمشروعات المشتركة بين الحكومات الإقليمية والشركات

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تم انطلاق أول نموذج جديد للمشروعات المشتركة بين الحكومات الإقليمية والشركات في مدينة كوانغ جو.

وبموجب هذه الخطوة، ستقوم شركة "هيون ديه" للسيارات بإنشاء شركة مشتركة بالتعاون مع بلدية مدينة كوانغ جو ليتم من خلال الشركة المشتركة إنتاج السيارات.

وستكون شركة "هيون ديه" مسؤولة عن تطوير سيارات رياضية صغيرة الحجم تقل سعتها عن ألف سي سي ويتم إنتاجها عبر شركة "غلوبال موتورز" المشتركة، فيما ستقوم بلدية مدينة كوانغ جو بتقديم دعم مالي وتخفيض الرسوم الضريبية المفروضة على الشركة المشتركة.

ومن المتوقع أن يبدأ العمل في إنتاج 100 ألف سيارة سنويا عبر مصنع الشركة المشتركة اعتبارا من النصف الثاني من عام 2021.

وسيكون عدد ساعات العمل للعمال في هذه الشركة في حدود 44 ساعة في الأسبوع حيث سيحصل العامل الجديد فيها على حوالي 35 مليون وون كأجر سنوي.

كما سيتم تعويض أي نقص في أجور العمال من خلال توفير الدعم المالي وخدمات الرفاهية السكنية والتعليمية والطبية والثقافية وغيرها من الخدمات التي ستقدمها كل من الحكومة وبلدية مدينة كوانغ جو.

وتتميز المشروعات المشتركة بين الحكومات الإقليمية والشركات بتخفيف الأعباء المالية على كاهل الشركات، وخلق فرص عمل جديدة حيث من المتوقع أن يصل عدد الذين سيعملون في شركة "غلوبال موتورز" المشتركة الجديدة إلى أكثر من ألف شخص.

كما يتوقع أيضا أن تتجاوز فرص العمل الجديدة التي ستوفرها الشركات التي ستنخرط في التعاون مع الشركة المشتركة 11 ألف فرصة عمل.

بالإضافة إلى ذلك، سيشكل مشروع التعاون بين شركة "هيون ديه" وبلدية مدينة كوانغ جو انفراجة جديدة لصناعة السيارات الكورية، ونموذجا جديدا للتعايش بين أصحاب الشركات وعمالها.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها بناء مصنع جديد لإنتاج السيارات في كوريا منذ 23 عاما حيث اعتادت شركات السيارات الكورية بناء مصانعها في الخارج نتيجة لزيادة أعبائها المالية الناجمة عن أجور العمال العالية.

ومن خلال المشروع المشترك مع بلدية مدينة كوانغ جو، ستتمكن شركة "هيون ديه" من إنتاج سياراتها بتكاليف منخفضة فضلا عن الدعم المالي الذي ستقدمه البلدية للمشروع.

وتخطط بلديتا مدينتي أولسان وكومي لتنفيذ مشروعات مماثلة حيث سيتم إنشاء مصانع لإنتاج السيارات الصديقة للبيئة وقطع غيارها فيهما من خلال التعاون المشترك مع عدد من الشركات.