توقعات بانخفاض عدد السكان في كوريا الجنوبية

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سجل عدد المواليد الجدد في كوريا الجنوبية أقل مستوياته في شهر أكتوبر الماضي، فيما سجل عدد الوفيات أعلى مستوياته، حيث وصل معدل زيادة عدد السكان إلى مستوى الصفر في ظل احتمال بأن يشهد عدد السكان في البلاد انخفاضا في المستقبل القريب.

وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية يوم الخميس الماضي، بلغ عدد المواليد الجدد 25 ألفا و648 في شهر أكتوبر الماضي، بانخفاض قدره 3.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك انخفاضا للشهر الثالث والأربعين على التوالي من شهر أبريل من عام 2016.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد المواليد الجدد خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام بلغ 257 ألفا و965 ، بانخفاض نسبته 7.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما أشار التقرير إلى أن معدل المواليد لكل ألف من السكان، بلغ 5.9 شخص، مسجلا بذلك أقل مستوياته من عام 2000 على أساس شهر أكتوبر، حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي يقل فيها هذا المعدل عن 6% على أساس شهر أكتوبر.

أما عدد الوفيات في شهر أكتوبر الماضي فبلغ 25 ألفا و520، بانخفاض قدره 2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ عام 1983، فيما بلغ معدل الوفيات 5.9 شخص في أكتوبر.

وبهذا، يكون عدد السكان في كوريا الجنوبية قد شهد زيادة تبلغ 128 شخصا في شهر أكتوبر الماضي، مسجلا بذلك زيادة في عدد السكان تقدر ب 0%، وهو أقل مستوياته من عام 1983 على أساس شهر أكتوبر.

ويعتبر معدل 300 ألفا من المواليد الجديدة سنويا عادة، "خط ماجيو" النفسي للحفاظ على المستوى المعقول لعدد السكان في كوريا الجنوبية، لكنه من المحتمل انهيار هذا الخط في حال استمر الوضع الحالي.

وفي هذا السياق، توقع تقرير آخر صادر عن هيئة الإحصاءات في شهر مارس الماضي أن تشهد البلاد انخفاضا في عدد سكانها بعد وصوله إلى51 مليونا و650 ألف نسمة في منتصف العام القادم.

والشيء المثير للقلق هو أن معدل المواليد الجدد يشهد تراجعا مستمرا حيث تعد كوريا الجنوبية الأولى في العالم من حيث وتيرة انخفاض المواليد الجديدة.

وبلغ معدل الخصوبة الكلي خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 0.93 شخص حيث تعد كوريا الوحيدة من بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي يقل فيها المعدل عن شخص واحد.

ويمكن القول إن انخفاض عدد السكان الناجم عن تراجع معدل المواليد الجدد وزيادة الشيخوخة له علاقة مباشرة مع مسألة الوجود القومي، حيث بدأ بالفعل انخفاض عدد السكان في سن العمل والذي من المحتمل أن يتسبب في تعرض البلاد لمشاكل اقتصادية واجتماعية.

وفي عام 2006 بدأت الحكومة الكورية بوضع خطة خماسية لمواجهة انخفاض المواليد الجدد وزيادة الشيخوخة من خلال ضخ 153 تريليون وون من الإنفاق الحكومي، لكنها لم تتمكن رغم ذلك من إبطاء وتيرة تراجع عدد المواليد الجدد.