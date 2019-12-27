(6) 겁 안나요 أﻟﺴﺖ ﺧﺎﺋﻔﺎ؟

مقتطفات من مقابلات القسم العربي في عام 2019
2019-12-27
#تعلم الكورية بطريقة درامية l 2019-12-29
PD：이거 다 터지면 세빛고 자사고 지정 취소되겠어요
المخرج: ﺳﺘﻔﻘﺪ ﻣﺪرﺳﺔ ﺳﯿﺒﯿﺖ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ﻣﻜﺎﻧﺘﮭﺎ ﻛﻤﺪرﺳﺔ ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ ذاﺗﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
태범 ：저 근데… 제가 제보했다는 건 어떻게 아셨습니까
تيه ﺑﻮم :ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة، كيف عرفت أنني مبلغ؟
PD：교육청에서 취재했죠
المخرج: ﻛﺎن ھﻨﺎك ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ.
태범 ：어쨌든 지난번에 찍힌 우리 애들 무단 외박 상은 구 삭제 해주시는 거 맞죠?
تيه بوم: ﺳـﺘﺤﺬف اﻟـﻔﯿﺪﯾـﻮ اﻟـﺬي ﯾﻈﮭـﺮ ﻓـﯿﮫ أوﻻدﻧـﺎ ﯾـﻘﯿﻤﻮن ﻓـﻲ اﻟـﺨﺎرج ﻟـﯿﻼ دون إذن ، ﻣـﮭﻤﺎ ﯾـﻜﻦ ﻣـﻦ اﻷﻣـﺮ،أليس ﻛﺬﻟﻚ؟
PD：양 선생님, 겁 안 나요? 이거 진짜 괜찮겠어요
اﻟﻤﺨﺮج :ﯾﺎﻧﻎ، أﻟﺴﺖ ﺧﺎﺋﻔﺎ؟ ھﻞ ﺳﯿﻜﻮن ﻛﻞ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺮام؟
شرح درس الحلقة))
겁 안 나요? (كوب أن نا يو): ألست خائفا؟ هذه الجملة مكونة من جزئين والجزء الأول 겁 (كوب) اسم يعني خوف. والجزء الثاني 안 나요 (ان نايو) يعني ألا ينشأ أو ألا يظهر. تجدر الإشارة إلى أن 겁나다 (كوب نا دا) فعل يعني يخاف وتضاده 겁 안 나다بمعنى لا يخاف.
مثل))
- 겁을 먹다 (كوب اول موك دا): يتخوف
을 (اول): حرف يدل على أن الاسم قبله مفعول به.
먹다 (موك دا): يأكل
- 겁이 많다 (كوب إيه مان تا): يتخوف كثيرا.
이 (إيه): حرف يدل على أن الاسم قبله فاعل
많다 (مان تا): كثير
- 겁이 없다 (كوب إيه اوب دا): لا يتخوف أو ليس عنده خوف
없다 (اوب دا): لا يوجد أو ليس عنده
2019-12-27
2019-12-27
2019-12-27
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