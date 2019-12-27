البرلمان يصادق على قانون الانتخابات المعدل

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صادق البرلمان الكوري يوم الجمعة الماضي على قانون الانتخابات المعدل الذي رفعه الحزب الديمقراطي الحاكم وبعض أحزاب المعارضة رغم معارضة قوية من جانب حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي.

وبموجب هذا القانون المعدل، سيتم تطبيق نظام التمثيل النسبي شبه االمرتبط بدءا من الانتخابات العامة القادمة التي ستجري في شهر أبريل من العام القادم، كما سيتم تغيير سن المشاركة في الانتخابات إلى 18 عاما بدلا من 19 عاما.

وبذلك، أصبح للأصوات التي سيدلي بها الناخبون لصالح الأحزاب المفضلة لديهم أهمية كبيرة. كما أصبح إدراج الناخبين البالغين من العمر 18 عاما والذين سينخرطون لأول مرة في قائمة الناخبين للانتخابات القادمة تأثير كبير على نتائجها، خاصة أن أصواتهم تصل إلى حوالي 500 ألف صوت.

ويقضي القانون المعدل بأن يتم انتخاب 253 نائبا برلمانيا عبر الانتخابات المباشرة التي ستجري في المناطق الانتخابية، فيما يتم انتخاب 47 نائبا من خلال نظام التمثيل النسبي شبه المرتبط بحسب الأصوات التي سيحصل عليها كل حزب سياسي.

وسيتم تطبيق التمثيل النسبي المعدل شبه المرتبط على تحديد عدد المقاعد التي سيتم توزيعها بين الأحزاب ليس فقط للنواب المنتخبين عبر الانتخابات المباشرة بل كذلك للممثلين النسبيين.

وبموجب القانون المعدل سيتم توزيع المقاعد البرلمانية على الأحزاب حسب نسبة التأييد التي يحصل عليها كل حزب، ثم يتم إلغاء عدد المقاعد التي يفوز بها كل حزب في الانتخابات التي تجري في المناطق الانتخابية المحلية.

كما سيتم بعد ذلك تقسيم العدد الباقي إلى النصف الذي سيكون عدد المقاعد التي سيحصل عليه كل حزب حسب نظام التمثيل النسبي شبه المرتبط.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام التمثيل النسبي شبه المرتبط سيخدم مصلحة الأحزاب الصغيرة، نظرا لأنها لم تتمكن من الحصول على عدد المقاعد البرلمانية اعتمادا على نظام التمثيل النسبي الحالي حتى في حال نيلها نسبة لا بأس بها من التأييد الحزبي.

بالإضافة إلى ذلك، سيؤثر تعديل السن القانونية للمشاركة في الانتخابات إلى 18 عاما بشكل كبير على نتائج الانتخابات العامة في العام القادم.

ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات، وصل عدد الشباب البالغ من العمر18 عاما على أساس نهاية شهر أبريل الماضي إلى 532 ألفا و295 شخصا، حيث من المتوقع أن يؤثر هذا العدد الهام من الناخبين الجدد على الإستراتيجية الانتخابية للأحزاب السياسية.