تأثير مستمر لفرقة بي تي إس على الاقتصاد الكوري

ⓒ KBS WORLD Radio

واصلت فرقة بي تي إس قيادة الموجة الكورية في الولايات المتحدة واستطاعت تحطيم العديد من الأرقام القياسية للمبيعات، حيث حصلت كذلك على الشهادات الذهبية للعديد من الأغاني من رابطة صناعة التسجيلات الأمريكية، فقد تم اختيار الفرقة كأكثر الفنانين المحبوبين من قبل عشاق فن الكي-بوب في مختلف أنحاء العالم وذلك للعام الرابع على التوالي.

تجدر الغشارة إلى أن أغنية "بوي وذ لوف"(Boy with Luv). قد تم اختيارها كأفضل أغنية راقصة وأفضل أغنية لهذا العام بنسبة33% و 36.5% على التوالي. وكشفت نتيجة دراسة جديدة أجرتها جامعة كوريا أن التأثير الذي أحدثته فرقة "بي تي إس" بعد حفلها الموسيقي في أكتوبر الماضي في سيول على اقتصاد البلاد، قد يتجاوز واحد تريليون وون. وفي الحقيقة فاقت العائدات الاقتصادية للحفل الذي أحيته فرقة ""BTS في سيول كل التوقعات، فقد أثبتت الدراسة أن التأثيرات الاقتصادية المباشرة وغيرالمباشرة للحفل الموسيقي الذي أقامته فرقة بي تي إس في الملعب الأولمبي في جامشيل بسيول خلال الفترة من 26 إلى29 من أكتوبرالماضي، تقدر بحوالي 922.9 بليون وون أي 794.9 مليون دولارأمريكي.





والجدير بالذكر أن هذا الحفل الموسيقي تمكن من استقطاب حوالي 130 ألفا من المتفرجين خلال 3 أيام فقط كما شكل الحفل سببا في توافد حوالي 187 ألف أجنبي إلى البلاد. فوفقا لمؤسسة السياحة الكورية، بلغ عدد الأجانب الذين حلوا بالبلاد خلال فترة أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية لعام 2018 حوالي 280 ألف شخص، أي أن عرض الفرقة تمكن من جذب سياح أجانب بنسبة تعادل 67% من عدد زوار البلاد الذين توافدوا لحضور الأولمبياد.





يذكر أن العائدات الاقتصادية غيرالمباشرة للحفل تعتبر هائلة أيضا. حيث أجاب معظم المعجبين في الاستبيان بأنهم شرعوا في تعلم الثقافة واللغة الكوريتين، بعد أن وقعوا في عشق فرقة بي تي إس. وبفضل الفرقة، تمكنت وستتمكن مستقبلا الفئة التي ترغب في العمل أو في الدارسة في كوريا من دخول البلاد بسبب إعجابهم بـأعمال الفرقة العالمية. وبذلك أظهرت بي تي إس مدى القوة الكامنة بالمحتويات الثقافية عالية الجودة وقدرتها من الناحية الاقتصادية.