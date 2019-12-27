إقبال كبير على سوق الأجهزة المنزلية في كوريا

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اتضح وفقا لدراسة حديثة أنّ سوق الأجهزة المنزلية المحلية قد اجتاحها هذا العام ما يصطلح على تسميته باتجاه ""Meconomy وهي عبارة جديدة ومختصرة من كلمتين إنجليزيتين: هما كلمتا me وeconomy أي أنها عبارة عن سلوك يقوم على إنفاق المال من أجل الراحة الذاتية والترفيه. وفي الواقع، اكتسبت الأجهزة المنزلية شعبية واسعة نظرا لما توفره لنا من وقت في ظل الحياة المزدحمة بنسقها السريع. ولعل من أهم تلك الأجهزة غسالات الصحون، التي حظيت بإقبال هائل هذا العام، وتشمل الأجهزة المنزلية التي زادت مبيعاتها بشكل ملحوظ هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي فضلا عن غسالات الصحون، أجهزة التجميل، وأجهزة الكمبيوتر اللوحي، والخزانة الآلية الذكية لتنظيف الملابس، والموقد الكهربائي وغيرها...





والجدير بالذكر أن النسبة الأكبر من المبيعات، عادت هذا العام لغسالة الصحون، بعد أن ارتفعت مبيعاتها بنسبة 235 ٪ بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وقال التقرير إن هذه النتائج جاءت متماشية مع ارتفاع نسبة التوازن التي نجح الكثيرون في تحقيقه بين العمل والحياة في كوريا. حيث تنامت الرغبة لدى المستهلكين في الحصول على مزيد من وقت الفراغ من خلال استخدام الأجهزة المنزلية التي تساهم في اختصار الوقت في أثناء القيام بالأعمال المنزلية.

كما تجدر الإشارة إلى أن الأجهزة المنزلية هي إحدى وسائل الراحة بالمنازل حيث تسهل إنجاز الكثير من الأعمال اليومية بشكل متقن وفي وقت قياسي، على غرار مجفف الملابس مثلا وهو واحد من الأجهزة المنزلية الأكثر شعبية هذا العام لدى ربات البيوت. وكان يسود في الماضي اعتقاد بأنّ "غسالة الصحون لا تتناسب مع عادات الأكل الكورية". ولكن ثبت في الآونة الأخيرة نجاعة مثل تلك الأجهزة، حيث أنها لاتُسهل فقط عملية غسل أوعية الأرز المقعرة التي يستخدمها الكوريون في كثير من الأحيان، ولكن لديها أيضًا وظيفة أخرى تتمثل في تنظيف وتعقيم زجاجات المستخدمة للأطفال.





نظرا لكل تلك الأسباب تكتسب غسالة الصحون شعبية واسعة بين العائلات التي ينشغل فيها كلا الزوجين بالعمل أو بين الأزواج الجدد الذين لديهم أطفال. من ناحية أخرى، زادت مبيعات أجهزة الكمبيوتر اللوحية، التي كان من المتوقع اختفاؤها تزامنا مع النمو التدرجي لشاشات الهواتف الذكية، بنسبة 85٪ هذا العام. ومع ظهور قنوات اليوتيوب YouTube الشهيرة مثل تلفزيون فنغ العملاق (자이언트펭tv)،الذي ارتفعت شعبيته مؤخرًا، يزداد الطلب على مشاهدة مقاطع الفيديوعلى شاشات أكبر.





بالإضافة إلى ذلك شهدت بعض الأجهزة المنزلية المتعلقة بإزالة الغبار الناعم تزايدا في الطلب عليها من قبل المستهلكين على غرارالعام الماضي. ومن بين هذه الأجهزة، نجد تلك المخصصة لتنقية الهواء، أومجففات الملابس، أوالخزانة الذكية لتنظيف الملابس بصورة آلية وغيرها. كما نجد من بين تلك التجهيزات ذات الشعبية العالية أيضا، الخزانة الذكية للتنظيف السريع للملابس (Styler) التي يقبل عليها المتزوجون حديثًا، مما جعل منها إحدى أهم التجهيزات التي يتعين توفيرها عند الاستعدادات للزواج. ويتيح لنا استخدم الخزانة الذكية توفير الكثير من الوقت، حيث يمكننا غسل المعاطف الشتوية السميكة التي نرتديها يوميًا في غضون40 دقيقة دون الحاجة للذهاب إلى حجرة الغسيل.