اهتمام واسع بمسابقة عارضي الأزياء لكبار السن

ⓒ Getty Images Bank

مع ظهور فئة كبار السن كطبقة رئيسية من المستهلكين في الآونة الأخيرة اعتمدت شركات الأزياء ذات العلامات التجارية على خدمات عارضي أزياء من كبار السن كنماذج في إعلاناتها، مما أدى إلى ظهور أكاديميات نموذجية وشركة تخطيط متخصصة لهذه الفئة العمرية من العارضين. في هذا الصدد أقامت شركة Hyundai Department Store مسابقة Fashionista لفائدة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر لأول مرة في تاريخ صناعة التوزيع، ويعود السبب في تنظيم هذه المسابقة إلى بروز شريحة كبار السن باعتبارها قوة استهلاك رئيسية جديدة في مجتمع الشيخوخة وهذا ما استنتجته في الواقع شركة Hyundai Department Store،التي أكدت ارتفاع مبيعات منتجات الأزياء لفائدة فئة المسنين ممن تبلغ أعمارهم 60 سنة فما فوق العام الماضي بنسبة 8.5٪ .





يجتاح خلال هذة الفترة مصطلح ثقافي شعبي جديد وهو"غراي رينيسانس"،وهو في الحقيقة عبارة جديدة ومختصرة من كلمتين إنجليزيتين، هما كلمة "غراي" والتي تعني الشعرالرمادي، و"رينيسانس" والتي تعني النهضة والإحياء. في هذا السياق توقعت دراسة حديثة أن تقفز قيمة الصناعة الصديقة للشيخوخة والتي يبلغ حجمها 27 تريليون و 400 ملياروون في عام 2012، إلى 72.80 ترليون وون في العام المقبل.





والجدير بالذكر أن المسابقة التي نظمتها Hyundai Department Store، قد شهدت مشاركة 1500 متسابق وحصل فيها السيد "يو هيو جونغ (유효종)" البالغ من العمر 60 عامًا على المركز الأول من خلال مسابقة شارك فيها 1500 شخص. يُشار إلى أن إجراءات المسابقة تمثلت في اختبار الكامير والمشي، قد تم بثها عبر قنوات YouTube. وشارك أكثر من 100 ألف مشاهد في عملية التصويت عبر الإنترنت قبل أن يقع اختيار الخبراء على السيد "يو". كان السيد "يو" يعمل في الحقيقة موظفا حكوميا، لكنه تحول إلى عارض أزياء بشكل مفاجئ. وفي أول ظهور له، لاقى إعجابا كبيرا من قبل الجمهور،لأنه كان يبدو في هيئته الأمامية أمام الجمهور رجلا عجوزا لكن مظهره من الخلف يعطي انطباعا أنه طالب جامعي.





كان"يو" يلتزم بممارسة التمارين الرياضية لمرتين أوثلاث مرات على الأقل في الأسبوع وذلك على مدارالخمسة عشرعامًا الماضية، مما أكسبه لياقة بدنية مكنته من ارتداء ملابس لا يرتديها سوى الشباب في العادة. حيث تمكن من تسجيل اسمه في مركز تدريب عارضي الأزياء في شهر يوليو من العام الماضي، وتلقى تدريبات نموذجية لمدة تسعة أشهر. من الملاحظ في الآونة الأخيرة أن عددا كبيرا من المسنين تحدوا هذا المجال وشرعوا في اقتحامه بكل شجاعة. حيث يتدرب عدد منهم على أساليب المشي على المدرج في إحدى مراكز تدريب عارضي وعارضات الأزياء مثل السيد "يو".

في الحقيقة شاعت مقولة مفادها بأن "الحياة تبدأ من سن60". وهذا ما أثبتته هذه الفئة الجديدة من عارضي الأزياء الذين على الرغم من أنهم في الستينيات من العمر، لكن حماستهم لاتقل عن عارضي الأزياء من الشباب.

تجدر الإشارة إلى أنه مع تزايد متوسط العمرالمتوقع في الوقت الحاضر، أصبح من الضروري خلق واستنباط أشياء وأنشطة جديدة في الحياة باستمرار بدلا من إفراغ الحياة وحصرها في مشاغل وجوانب ضيقة.