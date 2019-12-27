توقعات بارتفاع عدد السياح الأجانب في كوريا

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توقعت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية ومؤسسة السياحة الكورية أمس أن يبلغ عدد السياح الأجانب الذين زاروا كوريا هذا العام حوالي سبعة عشر مليونا وخمسمائة ألف شخص ليسجل رقما قياسيا تاريخيا وذلك بعد أن بلغ عدد السياح الأجانب سبعة عشر مليونا ومائتين وأربعين ألف شخص في عام ألفين وستة عشر. ثم تراجع العدد إلى ثلاثة عشر مليونا وثلاثمائة وأربعين ألف شخص في عام ألفين وسبعة عشر، وخمسة عشر مليونا وثلاثمائة وخمسين ألف شخص في عام ألفين وثمانية عشر، قبل أن يستعيد سوق سياحة الأجانب حيويته في البلاد مرة أخرى.





وفي هذا السياق أقام "بارك يانغ وو" وزير الثقافة والرياضة والسياحة مع عدد من المسؤولين في قطاع السياحة مراسم خاصة لمحاولة تجاوز المعدل الذي تم تحقيقه والمقدر بسبعة عشر مليونا ومائتين وخمسين ألف سائح أجنبي. كما قدم باقة من الزهور وكلمة ترحيبية إلى أسرة إندونيسية مكونة من ستة أفراد كان لها الفضل في بلوغ البلاد مليونا ومائتين والخمسين ألفا من الوافدين الأجانب. وفي الواقع إذا قمنا بتحويل سبعة عشر مليونا وخمسمائة ألف سائح أجنبي إلى أوقات، نجد أن سائحا أجنبيا واحدا قد وصل إلى البلاد في كل واحد فاصل ثمانية ثانية تقريبا. ويمكن بلوغ هذا العدد أيضا من خلال وصول مائة وثمان عشرة طائرة تستوعب أربعمائة وسبعة مقاعد إلى البلاد يوميا.





يُقدر أن هذا العدد ساهم كثيرا في تفعيل الاستهلاك المحلي وإيجاد فرص العمل من خلال تحقيق خمسة وعشرين تريليون ومائة مليار وون من دخل السياحة وستة وأربعين تريليون وون من التأثير على دائرة الإنتاج وتوفير حوالي أربعمائة وستين ألفا من فرص العمل. ويكتسي هذا العام معنى خاصا بالنظر إلى أن السياحة الكورية لم تحقق نتيجة طيبة سواء على مستوى الكم أو النوعية في ظل الظروف السيئة المتمثلة في انخفاض عدد السياح الصينيين بسبب القيود الصينية على الثقافة الكورية، وانخفاض عدد السياح اليابانيين منذ النصف الثاني من هذا العام نتيجة لتدهور العلاقات الكورية اليابانية.





وطبقا لما أوضحت منظمة السياحة العالمية في الشهر الماضي، زاد عدد السياح الأجانب من مختلف أنحاء العالم بنحو أربعة بالمائة حتى شهر سبتمبر الماضي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بينما بلغت نسبة الزيادة الكورية ستة عشر بالمائة لتتجاوز المتوسط العالمي بفارق كبير. وفي تقييم للقدرة التنافسية في مجال السياحة التي أعلنها منتدى الاقتصاد العالمي، احتلت كوريا المركز السادس عشر هذا العام لتتقدم بثلاثة مراكز مقارنة بالفترة ما قبل عامين. وبهذه المناسبة دعا الوزير باك إلى بناء كوريا متميزة من خلال تسهيل الحصول على المعلومات السياحية المتعلقة بها وتبسيط عمليات التنقل وتوفير المزيد من السعادة لفائدة زوارها من السياح. وأضاف أنه سيبذل المزيد من الجهود لجذب مائتي مليون سائح أجنبي إلى البلاد في العام القادم لتصبح كوريا دولة متقدمة سياحيا على مستوى العالم.