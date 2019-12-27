تسابق الشركات الكورية للتوسع في سوق الأدوات الإلكترونية في الشرق الأوسط

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أظهرت تقارير أن شركتا سامسونغ وإل جي الكوريتيان للإلكترونيات تعملان على قدم وساق من أجل احتلال نصيب الأسد في سوق الأدوات الإلكترونية الممتازة في دول الشرق الأوسط. حيث أن منطقة الشرق الأوسط تمثل سوقا ناشئة ذات قدرة نمو كامنة على اعتبار ما تضمه من عدد كبير من كبار الأثرياء في السعودية والإمارات ولبنان وغيرها ممن يفضلون أدوات إلكترونية عالية الجودة وفاخرة. وطبقا لما أشارت إليه الصناعة ذات الصلة، أدرجت شركة سامسونغ كبار الأثرياء في منطقة الشرق الأوسط ضمن قائمة أهم زبائنها.

وترى الشركة أن بيوت هذه الفئة لا تواجه أي مشكلة من حيث المساحة التي تسمح بوضع جهاز تلفزيون بحجم مائة وعشرة بوصة في غرف الجلوس. ومن أهم حرفائها أيضا طبقة الأثرياء من ذوي غرف الوسائط المنفصلة التي تسمح لهم بالاستمتاع بالأفلام والألعاب الإلكترونية في بيوتهم. وبالفعل كشفت سامسونغ عن شاشة إل إيه دي ضخمة بحجم مائة وست وأربعين بوصة باسم "دو وال 더 월 " أو الشاشة الجدارية في أكبر المعارض الخاصة للأدوات الإلكترونية المنزلية " CES سيس ألفين وثمانية عشر".

وتعد هذه الشاشة الضخمة منتجا مصنوعا من خلال ربط القطع الصغيرة من إل إيه دي مثل كتل ليغو بحيث يمكن تكبيرها حتى تملأ جدارا كاملا في غرفة الجلوس ويمكن أيضا تغيير تصميمها بشكل متنوع. وعند الكشف عن هذا المنتج، كان معظم الخبراء يتوقعون استخدامها في مباني الشركات أو المعارض فقط ولكن خلافا للتوقعات، تم بيع عدد غير قليل منها إلى الأثرياء في الشرق الأوسط أو إلى النجوم العالميين.





يُشار إلى أن شركة إل جي للإلكترونيات أيضا دأبت على زيادة عدد من المحلات الخاصة ببيع الأدوات الإلكترونية المنزلية الممتازة والفاخرة من أجل احتلال سوق المنتجات عالية الجودة. حيث تدير إل جي حاليا محلات خاصة بالعلامات المتميزة في بعض الدول الشرق أوسطية الرئيسية بما فيها الكويت ومصر وإيران ولبنان والأردن والإمارات والسعودية. كما تنوي زيادة هذا النوع من المحلات في المراكز التجارية بهذه الدول باستمرار. وكانت الشركة قد خصصت أجنحة لها لمعايشة المنتجات الفاخرة في هذه المحلات من أجل إتاحة الفرص للزبائن لرؤية المنتجات الرفيعة بما فيها أجهزة تلفزيون أوليد والغسالات والثلاجات في مكان واحد.

وفي العام الماضي قامت الشركة باستعراض عدد كبير من منتجاتها الممتازة والفاخرة في ردهة فاخرة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة بالسعودية. كما تخطط لطرح جهاز التلفزيون بعلامة" أوليد تي في أي أي سينقو 올레드TV AI 씽큐’" والقادر على استخدام الذكاء الاصطناعي باللغة العربية الفصيحة في السوق الإماراتية. كما تعتزم أيضا طرح هذا النوع من أجهزة التلفزيون القادرة على فهم اللغات السعودية والخليجية والمصرية.

وتبين أن نسبة احتلال الشركتين الكوريتين في السوق الشرق أوسطية تقارب نصفها. وطبقا لشركة سامسونغ، بلغت نسبة احتلال أجهزة التلفزيون التي أنتجتها في جميع الدول الشرق أوسطية ستة وثلاثين بالمائة فيما بلغت نسبة احتلال أجهزة التلفزيون التي لا تقل أحجامها عن خمسة وستين بوصة تسعة وأربعين بالمائة لتتصدر المركز الأول هناك. أما بالنسبة لشركة إل جي، لم تُقدر بعد نسبة احتلالها للسوق العام الماضي، إلا أن نسبة احتلال أجهزة التلفزيون في الأسواق الشرق أوسطية والأفريقية بلغت ثمانية وعشرين بالمائة في عام ألفين وسبعة عشر لتحتل المركز الثاني بعد سامسونغ.