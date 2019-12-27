مقال على الإنترنت يشد انتباه القراء أمسية عيد الكريسماس

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طُرح مقال بعنوان "أولئك الذين يتكلمون بلطف" في أحد المجتمعات على الإنترنت أمسية عيد الكريسماس. هذا المقال سجل أكثر من عشرة آلاف قراءة في ذلك اليوم وحده. وقال كاتبه إن لديه صديقا يتكلم بلطف وكلما تحدث إليه خلال مروره بموقف صعب، أحس بأنه يخفف من مشاعر المرارة والحزن لديه. وقدم صاحب المقال ثلاثة خصال لهذا الصديق. أولا استخدام هذا الصديق لعبارة "بفضل" بدلا من عبارة " بسبب" بحسب تعبير صاحب المقال. وقال الكاتب إنه رافقه إلى مطعم ذات مرة لكن النادل تأخر في تقديم الأطعمة المطلوبة بالسرعة المرغوبة مما جعله يعرب عن غضبه قائلا " إنني أشعر بالجوع فلما لا يتم تقديم الأطعمة بسرعة؟ " ولكن رد فعل صديقه اختلف كثيرا بحيث قال "بفضل التأخير في تقديم الأطعمة سأستطيع تناولها بشراهة أكبر خصوصا مع هذا الجوع الذي أشعر به".





وقال صاحب المقال إن غضبه قد اختفى بمجرد سماعه كلمات صديقه ورد فعله، وزادت لديه الرغبة في تناول الطعام. وأضاف الكاتب أن الخاصية الثانية التي يتمتع بها صديقه هي طريقته في التعاطف مشيرا إلى استخدام هذا لصديق بشكل منتظم كلمة "أنا". فمثلا، عندما يتحدث عن الصعوبات التي واجهها لا يرد صديقه بالقول " صحيح وأنت واجهت صعوبات". بل يقول " أنا كمخاطَب أشعر أيضا بالصعوبات، إذن كم من الصعوبات واجهتها بالفعل؟ ". وأضاف الكاتب يقول إنه عندما اسمتع إلى كلماته، اختفت الصعوبات من ذاكرته وعم الدفء قلبه. أما خاصية صديقه الثالثة فهي التعبير عن التعاطف الجدي من خلال الانتقال في تناول موضوع آخر حالما ينتهي الطرف الآخر من كلامه حول موضوع معين.

لكن صاحب المقال قال إن أولئك الذين يتكلمون بلطف لا يبادرون بالحديث حتى ينهي الآخرون كلامهم مما يشير إلى أنهم ينصتون بانتباه وجدية إلى كلام الآخرين. وهذا التصرف يجعلهم يشعرون بالتعاطف والمواساة اتجاههم .