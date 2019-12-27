تقديم خدمة الترجمة بالعربية إلى زوار مجمع المقابر الوطنية

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صرح المجلس الوطني التذكاري بسيول مؤخرا بأنه سيقوم بتقديم خدمة الترجمة بعشر لغات أجنبية بما فيها العربية إلى الوافدين الأجانب الذين يزورون نصب الشهداء الوطنيين في مجمع المقابر الوطنية.

جاءت هذه الخطوة من أجل رعاية حوالي ألف زائر أجنبي سنويا من الجنود القدماء التابعين لقوات الأمم المتحدة ممن شاركوا في الحرب الأهلية الكورية بالإضافة إلى أسرهم.

وإلى جانب اللغة العربية سيتم تقديم الخدمة باللغات الإنجليزية والصينية واليابانية والفرنسية والألمانية والإسبانية والروسية والإندونسية والتركية.