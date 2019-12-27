توبيك كوريا تقدم خدمة تعليم العربية عبر الإنترنت

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بدأت شركة "توبيك كوريا " للتعليم مدى الحياة عن بعد تقديم برامج لتعليم اللغة العربية. ويمكن لأي شخص تعلم اللغة العربية عبر الإنترنت بعد الإشتراك في موقع الشركة على الإنترنت وبمجرد التقدم بطلب الاستماع إلى اللغة العربية.

ويمكن للمشتركين في الموقع تعلم المفردات والقواعد العربية إلى جانب عدد من تعابير الحوار المفيدة في الحياة اليومية. ومن المتوقع أن يساعد هذا البرنامج أولئك الكوريين الذين شرعوا حديثا في تعلم اللغة العربية لأول مرة أو الذين يرغبون في اكتساب القواعد الأساسية للغة العربية.