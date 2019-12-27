اختيار مستشفى سيول الكوري لتشغيل وإدارة مستشفى الجهراء في الكويت

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اعتمد مجلس الوزراء العرض الذي تقدم به مستشفى جامعة سيول الوطنية الكوري لتشغيل وإدارة مستشفى الجهراء على أن يكون التعاقد بين الحكومتين الكويتية والكورية.

وفي هذا السياق أحاط وزير الصحة الكويتي باسل الصباح مجلس الوزراء علماً بالإجراءات التي اتخذتها اللجنة المشتركة للتنسيق ومتابعة إجراءات إدارة مدينة الجهراء الطبية، بالتنسيق مع كل من الديوان الأميري ووزارة المالية لدراسة العروض المقدمة من عدد من المؤسسات العالمية المتخصصة لإدارة وتشغيل مستشفى الجهراء الجديد.

وقد تم الاتفاق على العرض الأفضل والأشمل المقدم من جامعة سيول الوطنية بما يتناسب مع متطلبات تشغيل وإدارة المستشفى.

وأعرب رئيس الوزراء الكوري " لي ناك يون" عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي في آخر يوم من العام الماضي عن خالص الشكر والتقدير إلى القادة الكويتيين على هذا الاختيار.

وكتب لي قائلا " إنه يتذكر الزيارة التي قام بها إلى الكويت في شهر مايو الماضي مضيفا أن الحكومة الكويتية وفرت كل الرعاية له لدرجة أنها أقامت مراسم خاصة لافتتاح جسر الشيخ جابر الصباح الذي يعد أطول سجر بحري في الشرق الأوسط علما بأن شركة هيونداي الكورية هي من قامت بإنشاءه.

وتجدر الإشارة إلى أن مستشفى الجهراء هو عبارة عن مستشفى عام كبير تم إنشاؤه في منطقة الجهراء ليستوعب ألفا ومائة وسبعين سريرا. وقبل إبرام العقد المتعلق بتشغيل وإدارة المستشفى واعتماد مجلس الوزراء الكويتي، زار رئيس الوزراء الكوري الكويت في شهر مايو من العام الماضي حيث التقى بأمير دولة الكويت "صباح الأحمد الصباح " ورئيس الوزراء الكويتي " جابر المبارك الصباح" ورئيس مجلس الأمة الكويتي " مرزوق الغانم مرزوق " وطلب منهم المساعدة في التسريع بوضع نظام لتشغيل وإدارة المستشفى الكويتي.