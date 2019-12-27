وفد من مقاطعة شمال كيونغ سانغ الكورية يزور الإمارات

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حل وفد تابع لمقاطعة شمال كيونغ سانغ يرأسه محافظ المقاطعة " لي تشول اوو" بالإمارات يومي الأحد والاثنين الماضيين حيث زار عددا من شركات الحلال والاستثمارات الدولية في مدينتي "أبوظبي" و"دبي" من أجل تعزيز التبادلات التجارية وجذب الشركات الإماراتية إلى المقاطعة.

وزار الوفد الأحد الماضي العاصمة الإماراتية أبوظبي حيث توجه إلى شركة "كريبتو لابز" لدعم الشركات الناشئة في مرحلة النمو بهدف توسيع نطاقها ومساعدتها على تحويل أفكارها إلى منتجات جاهزة للسوق كما استمع الوفد إلى حقيقة وضعها الحالي وناقش معها طرق دعم الشركات الناشئة في المقاطعة الكورية.

يذكر أن هذه الشركة قد أقامت علاقات شراكة مع إحدى عشرة شركة أو جامعة في مختلف الدول وتقوم بدعم مشروعات البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي والطيران والطائرات المسيرة وبرمجيات التعليم وغيرها.

كما توجه الوفد الكوري إلى منطقة "جبل علي" الحرة في مدينة دبي والتي تقوم شركات كورية بإنشائها حيث التقى بممثل المنطقة " محمد الروتا " لمناقشة طرق استثمار المنطقة الإماراتية في ميناء "خليج يونغ إيل" بمدينة بوهانغ الكورية.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة المنطقة الحرة تشهد عملية توسعة باستثمار قيمته أربعة عشر مليار دولار، على أن تنتهي عملية التوسيع عام ألفين وثلاثين. وبالنسبة لمشروع إنشاء المنتزه في نخلة جميرة الذي تشارك فيه شركة سانغ يونغ الكورية يعد مشروعا كبيرا لتشييد فندق ضخم، يستوعب 16 ألف غرفة باستثمار يقدر بحوالي مليار دولار.

وعبر محافظ المقاطعة " لي" عن تقديره البالغ للجهود التي يبذلها العاملون الكوريون هناك وطلب منهم المشاركة في مشروعات ضخمة للتنمية ستجري في المقاطعة بما فيها مشروع إنشاء مدينة جديدة.

بالإضافة إلى ذلك تعرف الوفد الكوري على الوضع الحالي لسوق الحلال في مدينة دبي حيث أبرم مذكرة للتفاهم حول تعزيز التجارة بمنتجات الحلال مع شركة شمس الإماراتية. واتفق معها على زيادة استيراد منتجات الحلال المصنوعة في المقاطعة الكورية.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة شمس تدير حاليا حوالي مائتي وكالة للتوزيع في مختلف أرجاء الإمارات وتستورد كمية من الأرز والخضروات الطازجة المنتجة في المقاطعة الكورية، بقيمة حوالي 200 ألف دولار سنويا..

علاوة على ذلك زار الوفد مكتب المؤسسة الكورية لترويج التجارة الخارجية "كوترا" حيث ناقش سبل توسيع التجارة في الدول العربية وطرق استقطاب الاستثمارات الإماراتية في مشروعات إنشاء الفنادق والمنتزهات في المقاطعة الكورية.