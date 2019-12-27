أمنيات العام الجديد !





أيها الأحباء، شكرا جزيلا على مشاركاتكم الفعالة والجميلة في المسابقة الخفيفة تحت عنوان "ما هي أمنياتكم للعام الجديد 2020؟". وقد تلقينا الكثير من الملفات الصوتية، وسوف نذيع عددا منها في حلقة اليوم، متمنين لكم التوفيق والنجاح وتحقيق كل أمنياتكم وأحلامكم خلال هذا العام.

شكرا على تعاونكم ومحبتكم الدائمة ، كل عام وأنتم بخير !!

أسماء 15 فائزا في المسابقة :

maya******@gmail.com

joj*****@gmail.com

kenza*****@gmail.com

jung*******@gmail.com

br.joub*****@gmail.com

eunma****@gmail.com

fettahma****@gmail.com

jojet***@gmail.com

stay-near-****@hotmail.fr

1sora***@gmail.com

lee.no****@gmail.com

selmah*****@outlook.fr

sarahak****@gmail.com

chabib.*****@gmail.com

amorh*****@yahoo.fr