أمنيات العام الجديد !

مقتطفات من مقابلات القسم العربي في عام 2019
2019-12-27
#ضيف على الكي بي إس l 2020-01-03
أيها الأحباء، شكرا جزيلا على مشاركاتكم الفعالة والجميلة في المسابقة الخفيفة تحت عنوان "ما هي أمنياتكم للعام الجديد 2020؟". وقد تلقينا الكثير من الملفات الصوتية، وسوف نذيع عددا منها في حلقة اليوم، متمنين لكم التوفيق والنجاح وتحقيق كل أمنياتكم وأحلامكم خلال هذا العام.
شكرا على تعاونكم ومحبتكم الدائمة ، كل عام وأنتم بخير !!
أسماء 15 فائزا في المسابقة :
maya******@gmail.com
joj*****@gmail.com
kenza*****@gmail.com
jung*******@gmail.com
br.joub*****@gmail.com
eunma****@gmail.com
fettahma****@gmail.com
jojet***@gmail.com
stay-near-****@hotmail.fr
1sora***@gmail.com
lee.no****@gmail.com
selmah*****@outlook.fr
sarahak****@gmail.com
chabib.*****@gmail.com
amorh*****@yahoo.fr
2019-12-27
2019-12-27
2019-12-27
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