الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث
بحث
About us Go to KBS

استماع

أمنيات العام الجديد !

#ضيف على الكي بي إس l 2020-01-03

لقاء الجمعة


أيها الأحباء، شكرا جزيلا على مشاركاتكم الفعالة والجميلة في المسابقة الخفيفة تحت عنوان "ما هي أمنياتكم للعام الجديد 2020؟". وقد تلقينا الكثير من الملفات الصوتية، وسوف نذيع عددا منها في حلقة اليوم، متمنين لكم التوفيق والنجاح وتحقيق كل أمنياتكم وأحلامكم خلال هذا العام.   

شكرا على تعاونكم ومحبتكم الدائمة ، كل عام وأنتم بخير !!  

 

أسماء 15 فائزا في المسابقة 

maya******@gmail.com 

joj*****@gmail.com 

kenza*****@gmail.com 

jung*******@gmail.com 

br.joub*****@gmail.com  

eunma****@gmail.com 

fettahma****@gmail.com 

jojet***@gmail.com 

stay-near-****@hotmail.fr 

1sora***@gmail.com 

lee.no****@gmail.com 

selmah*****@outlook.fr  

sarahak****@gmail.com 

chabib.*****@gmail.com

amorh*****@yahoo.fr 

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;