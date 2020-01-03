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'استغرق الأمر بعض الوقت حتى وجدت العنوان المكتوب على الظرف. كانت تلك الشقة القديمة مدسوسة في الفراغ الضيق الكائن بين بنايتين وكأنها تلعب معي لعبة الاختفاء. ولأن المدخل كان معتمًا، وكان الضباب يغطيه مما زاد الطين بلة، فلقد عجزت تمامًا عن رؤيته رغم أنني مررت به عدة مرات. كان طلاء الباب قد تقشر، وكانت مفاصله كلها قد أصابها الصدأ، مقبض الباب كان الشيء الوحيد اللامع وكأنه جديد. طال وجهي فبدا غريبًا، وكأنني كنت أبتسن وأبكي في الوقت ذاته. عندما دققت على الباب، سمعت وقع خطوات شخص ما ينزل الدرج. سمعت الشخص الذي نزل الدرج وهو يلتقط أنفاسًا عميقة على الجانب الآخر من الباب. بعد قليل، فُتح الباب، وظهر من خلفه وجهٌ مجعد. قال: "هل أنت السيد بيل موري؟" فقلت: "نعم، يا سيد إبنزر سكروج"'.









قامت الكثير من الفعاليات حول العالم عام 2012 للاحتفال بالذكرى المائتين لمولد تشارلز ديكنز. ولقد شارك تسعة كتاب كوريين في ذلك الاحتفال عن طريق نشر مجموعة قصصية قصيرة مهداة إلى الكاتب الشهير بعنوان "مرحبًا سيد ديكنز!". وقصة "أشباح" للكاتب "تشويه جيه-هون"، وهي بمثابة تتمة لقصة "ترنيمة عيد الميلاد" الشهيرة لـ"تشارلز ديكنز"، كانت واحدة ضمن القصص في المجموعة.









#من شريط مقابلة الناقدة الأدبية "جون سو-يونغ"

تسمية الشخصية الرئيسية في الفيلم باسم "بيل موري" هي فكرة ذكية. هناك ممثل يحمل هذا الاسم، ولقد شارك في فيلم "صائد الأشباح"، وهو فيلم يدور عن صيد الأشباح. ومن الاسم، نستطيع أن نخمن أنه قد زار السيد "سكروج" كي يصطاد شبحًا له. ولقاء هاتين الشخصيتين المعروفتين يرسم صورة واضحة جدا مفعمة بالمعاني في أذهاننا. إنها بداية جيدة للقصة، تستحوذ على انتباه القارئ فورًا.









'قلت إن الأمر سيكلفني 30 شلنًا، صحيح؟" قلت: "بل 36. لقد أخبرتك بكل وضوح بوجود زيادة 20% بسبب العمل في عيد الميلاد". قال: "هذا هو تحديدًا ما لا أفهمه. ليس لديك عمل كثير لأننا في عيد الميلاد على أي حال، وهو ما يعني أنه كان يجب عليك أن تمنحني تخفيضًا بدلًا من طلب زيادة"، قلت: "حسنًا، تستطيع أن تستدعي شخصًا آخر ليقوم بالعمل" قال: "اللعنة! حسنا، سوف أدفع لك ما طلبت إذا استطعت حل المشكلة الليلة"'.









الكاتب "تشويه جيه-هون 최제훈":

وُلد الكاتب"تشويه جيه-هون 최제훈" عام 1973 في العاصمة سيول. نشر أول أعماله عام 2007 بعنوان "جزيرة البارون"، وفاز بعدد من الجوائز خلال مشواره الأدبي، مثل جائزة "هانكوك إيلبو" في دورتها الرابعة والأربعين عام 2011، وغيرها من الجوائز.