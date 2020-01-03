المصارعة الكورية التقليدية تستعيد شعبيتها وسط الشباب الكوري

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استعادت مجددا المصارعة الكورية التقليدية خلال هذه الفترة الرواج الكبير الذي كانت تحظى به في السابق، خاصة في أوساط الشباب الكوري حيث شكل برنامج "سباق المصارعة الكورية التقليدية " الذي يُطلق على تسميته " سيروم씨름" باللغة الكورية، أكثر البرامج التلفزيونية انتشارا وتألقا في أيام عيد رأس السنة الجديدة حتى ثمانينات القرن الماضي، فقد كان بعض لاعبي المصارعة مثل "لي مان كي" و"لي جون هي" و"لي بونغ كول" يتمتعون بشعبية كبيرة تساوي شهرة نجوم كرة القدم أو كرة البايسبول في ذلك الوقت. لكن منذ التسعينيات انخفضت شعبية هذه الرياضة بنسق سريع لتصبح رياضة يقبل عليها كبار السن فقط، لكنها رياضة تحاول خلال هذه الأيام استعادة شعبيتها من جديد من خلال الربط مع مختلف الوسائط.

والجدير بالذكر أن برنامج التسلية الذي يحمل عنوان "متعة المصارعة الكورية" لإذاعة الكي بي أس قد لعب دورا كبيرا في تنامي شعبية هذه اللعبة علما بأن هذا البرنامج قائم على أساس الواقع ويُظهر مرحلة اختيار الفائز الأخير من خلال التسابق والتنافس الشيق بين اللاعبين.

وظل البرنامج يسجل نسبة مشاهدة تتراوح بين اثنتين ونصف وثلاثة بالمائة بالرغم من أنه يبث مساء أيام السبت الذهبية. ويقدر الخبراء في مجال الإذاعة بأن هذه النسبة تعد جيدة جدا عندما نضع في الحسبان وقت بثه وتناول رياضة المصارعة غير الشعبية كموضوع للبرنامج.

وتجدر الإشارة إلى أن شعبية هذه الرياضة قد انطلقت من خلال فيديو لإحدى المسابقات تم طرحه عبر يوتيوب في شهر سبتمبر الماضي. وقد تمكن الفيديو الذي يصور مباراة أحد اللاعبين المتميزين بالوسامة والرشاقة البدنية مثل أيدول من تحقيق نجاح منقطع النظير حيث بلغ عدد مرات مشاهدة الفيديو مليونين ومائتي ألف مشاهدة بينما زاد عدد التعليقات عليه عن ستة عشر ألفا، ليصبح اللاعب "هوانغ تشان سوب 황찬섭" نجما ساطعا بسرعة غير مسبوقة.

وفي هذا السياق قال المدرب "هان ديه هو한대호" في فريق المصارعة التابع لدائرة "يون سو" بمدينة إنتشون الذي يتدرب به اللاعب هوانغ إن فئة الشباب الذين ساد لديهم الاعتقاد بأن المصارعة الكورية هي عبارة عن التسابق البطيء والممل في إظهار قوة وضخامة اللاعبين بدأوا يقعون في جاذبية اللاعبين المصارعين المتميزين بالوسامة والأجسام الرشيقة والقوية.

ويذكر أن أكثر الفئات التي أبدت ولا تزال ردود فعل حماسية حيال هذه البرامج هي فئة النساء في العشرينيات والثلاثينيات من العمر، من هذا المنطلق قام برنامج "متعة المصارعة" بتحديد المشاركين من فئتي اللاعبين الذين لا يزيد وزنهم عن ثمانين كيلوغراما وأولئك الذين لا يتعدى وزنهم تسعين كيلوغراما، حيث قال مخرج البرنامج "بارك هيونغ سوك" إنه اعتقد أن إظهار فنون المصارعة الديناميكية والسريعة فقط هو الأمر الكفيل بإغراء المشاهدين، مما جعله يختار لاعبين في أوزان خفيفة.