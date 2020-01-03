استبيان يُظهر أن الشباب يفضلون اقتناء السيارات المستعملة

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أظهرت تقارير أن المستهلكين الكوريين الذين يقررون شراء سيارتهم الأولى في حياتهم يقبلون على اقتناء السيارات المستعملة.

جاء ذلك حسب شركة "كي كار" الكورية من خلال مسح أجرته على ثلاثمائة كوري. وتناول الاستبيان موضوع : " أول سيارة في حياتي" وخلصت فيه الشركة إلى نتائج تفيد بأن ثمانية وستين بالمائة من المشاركين اختاروا شراء سيارات مستعملة.

ويبدو أن عدم إتقان القيادة والعبء الاقتصادي من أهم الأسباب التي تقف وراء اختيار السيارات المستعملة حيث قال بعض الذين تم استجوابهم إنهم يريدون شراء تلك السيارات لتحسين قدرتهم على القيادة. بينما أجاب بعضهم الآخر بأن السيارات المستعملة أقل ثمنا من السيارات الجديدة، لذلك فإن العبء الاقتصادي أخف نسبيا. في المقابل قال ثلاثة وثلاثون بالمائة من المستجوبين إن اختيارهم للسيارات الجديدة، يرجع إلى رغبتهم في استخدام تلك السيارات لفترة طويلة دون التعرض لعطل من أي نوع.





وحول السؤال بشأن نوعية السيارات المفضلة، أجاب أربعة وثلاثون بالمائة منهم بالسيارات الخاصة شبه متوسطة الحجم على اعتبار أنها مناسبة من نواحي عديدة بما فيها السعر والتصميم واستهلاك الوقود، كما أشادوا بالشعور المتميز عند قيادتها وسعة صندوق الأمتعة الذي تحتويه حيث اختار واحد وثلاثون بالمائة منهم السيارات الرياضية صغيرة الحجم التي تلاقي رواجا كبيرا هذه الأيام في سوق السيارات المحلية. فيما اختار أربعة وعشرون بالمائة منهم السيارات الخفيفة التي تتمتع بمختلف المزايا الضريبية.

وبشأن أهم الخصائص التي تأخذ بعين الاعتبار عند اختيار أول سيارة في الحياة أجاب أربعة وأربعون بالمائة منهم بمعيار السعر بينما أجاب ثمانية عشر بالمائة منهم بأهمية عاملي استهلاك الوقود والسلامة، فيما أجاب أحد عشر بالمائة منهم بجمالية التصميم. وتبين أن ستة وستين بالمائة من أولئك الذين أجابوا بأهمية عنصر الأسعار يفضلون شراء سيارات مستعملة.

أما بخصوص أكثر الأوقات احتياجا بالنسبة لهم لشراء أول سيارة في حياتهم، أجاب سبعة وخمسون بالمائة بأن الحصول على فرص العمل هو التوقيت الأنسب لاقتناء السيارة. بينما أجاب سبعة عشر بالمائة بأن الزواج هو التوقيت الأنسب، كما قال أربعة عشر بالمائة منهم بفترة ما بعد الولادة.