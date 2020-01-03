© Twigfarm

سنتعرف على شركة " تويغ فارم Twigfarm"، التي توفر خدمات الترجمة المخصصة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.





رئيسها "بيك صون هو 백선호":

تم تأسيس شركة "تويغ فارم Twigfarm" في فبراير من عام 2016، لكنها كانت قد بدأت فعليا في العام السابق. كلمة "تويغ Twig" هنا، التي تعني "غصن شجرة" تشير إلى الناس والأفكار، وبالتالي فإن اسم الشركة "تويغ فارم" يعني "المزرعة التي ينمو فيها الأفراد والأفكار الجديدة بشكل جيد على تربة غنية، وهي التكنولوجيا المتقدمة".





تسعى هذه الشركة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات لتنمية الأفكار الجديدة. وقد أدت فلسفة الشركة هذه إلى تطوير حل للترجمة قائم على الذكاء الاصطناعى، بحيث يتم تضمين الترجمة الآلية مع ترجمة المترجمين المحترفين. وبالتالي، أثبتت هذه المجموعة من البشر والآلات فعاليتها في توفير ترجمة أكثر دقة، والتغلب على حواجز اللغة. وقد ارتكزت هذه الفكرة الإبداعية على خبرة السيد "بيك" في العمل في إسرائيل.





رئيسها "بيك صون هو 백선호":

عملت كباحث ومطور لأكثر من عشر سنوات، بما في ذلك خمس سنوات في معهد أبحاث "سام سونغ للإلكترونيات" في إسرائيل، وثلاث سنوات في جامعة في "كاتماندو" عاصمة نيبال. وبعد عودتي إلى كوريا، عملت في شركة أجنبية تدعى "ريال نيتوركسRealNetworks " لمدة أربع سنوات، قبل بدء عملي الخاص في عام 2015. عندما كنت في الجامعة، اعتقدت أنني لن أكون قادرًا على تأسيس شركتي. ولكن في أثناء عملي في إسرائيل، ذلك البلد الذي يتمتع بسمعة عالمية من حيث عدد الشركات الناشئة، ومشاهدة بعض الناس هناك وهم يبدؤون أعمالهم التجارية الخاصة التي استحوذت عليها "غوغلGoogle " و"فيس بوكFacebook " لاحقًا، اعتقدت أنه يمكنني أيضًا أن أنجح بمفردي. وعندما بلغت من العمر منتصف الثلاثينيات، أصبح الأمر مناسبًا لبدء عملي الخاص.





تمتلك إسرائيل، التي يبلغ عدد سكانها 8.6 مليون نسمة، أكبر عدد من الشركات الناشئة والمهندسين بالنسبة لعدد السكان، على مستوى العالم، وتستثمر حكومتها 85% من التمويل الخاص بالشركات في مجال الأفكار المبتكرة. ولذلك فإنها تشهد سنويا ظهور 500 شركة ناشئة جديدة، وأيضا شركات ناشئة غير مدرجة في سوق الأوراق المالية وتقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار. وبإلهام من كل هذه المعلومات والخبرات، قرر السيد "بيك" اختيار الترجمة الآلية كمجال لعمله الخاص.





رئيسها "بيك صون هو 백선호":

نحن نوفر خدمات ترجمة مخصصة بناءً على بيانات المستخدمين، وليس خدمة للأغراض العامة للجميع. أولاً، تقوم الآلة بترجمة النص. وبعد ذلك يقوم المترجم البشري المحترف بإعادة ترجمته لضمان المزيد من الدقة، ثم يتم تخزين جميع الترجمات في قاعدة بيانات مخصصة، نحن نسميها "قاموس الترجمة". يتم بعد ذلك استخدام هذه البيانات لتحسين أداء جهاز الترجمة، وبالتالي إنشاء دائرة حميدة من الترجمة، بحيث كلما زاد عدد الأشخاص الذين يستخدمونها، زادت دقة النتائج، كما يمكن للمستخدمين الحصول على نتيجة بسرعة أكبر. هذا هو ما نهدف إليه.





في السابق، كان المترجمون الآليون يقسمون ببساطة الكلمات والعبارات لمعرفة معانيها المعجمية. لكن شركة "غوغل" تبنت ما يسمى بـ"الترجمة الآلية العصبية" في عام 2016، وهو ما أحدث تغييرًا في مجال الترجمة. وتشير عبارة "الشبكة العصبية الاصطناعية" إلى نظام كمبيوتر مستوحى من الدماغ البشري يتكون من شبكة مترابطة من الخلايا العصبية، وهي أصغر وحدة وظيفية في الجهاز العصبي. وفي الترجمة الآلية العصبية، تتعلم "الشبكة العصبية الاصطناعية" من خلال تكرار الترجمة، وكلما تم تخزين بيانات، كلما أصبحت الترجمة طبيعية أكثر، تماما كما يتعلم الدماغ البشري لغة جديدة. ومع ذلك، فإن هذه الطريقة المتطورة في الترجمة ليست في جودة الترجمة البشرية. ولعلاج أوجه القصور هذه، تستخدم شركة "تويغ فارم" الترجمة الآلية أولاً بناءً على "الشبكة العصبية"، ومن ثم يتولى مترجمون متخصصون الترجمة مرة أخرى، وبالتالي يتم تخزين النتائج النهائية في قاعدة بيانات. ومن خلال هذا الحل المبتكر، وقّعت "تويغ فارم" عقدًا مع أكبر شركة للترجمة في العالم، خلال العام الماضي.





رئيسها "بيك صون هو 백선호":

لم أكن أحلم أبدًا أن توقّع شركة صغيرة مثل شركتي على عقد مع شركة "مورنينغ سايد تراسنليشنMorningside Translation " العالمية للترجمة. ففي أحد الأيام، أخبرني أحد المترجمين أن تلك الشركة تبحث عن شركة مثل شركتنا، وقال إنها لا ترغب في إقامة علاقة مشاركة مع شركات تعتمد اعتمادًا كليًا على المترجمين البشريين، لأن نموذج سوق الترجمة يتغير، وبالتالي فقد تكون مهتمة بالعمل مع "تويغ فارم"، لأن لديها منصة ترجمة آلية خاصة وأيضا مرحلة ما بعد التحرير، إلى جانب المترجمين الأكفاء. من ثم، وقعنا في الربع الثالث من عام 2018 عقدًا مع "مورنينغ سايد" ببساطة عبر الهاتف والبريد الإلكتروني، دون حتى زيارة الشركة.





بالإضافة إلى ذلك، حصلت شركة "تويغ فارم" على تقييمات أعلى من قبل "غوغل" من حيث دقة ترجمة المصطلحات والتعبيرات. وبعد حصولها على التقدير في كل من كوريا والخارج، تخطط الشركة لتوسيع أعمالها في الخارج خلال هذا العام، حيث تخطط أولا للمشاركة في معرض لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في اليابان.





© Twigfarm

رئيسها "بيك صون هو 백선호":

في عام 2019، شاركنا في معارض في كل من اليابان والولايات المتحدة وسنغافوره، حيث قابلنا ممثلي الشركات الشريكة والعملاء المحتملين. نخطط في هذا العام أيضا للمشاركة في معرض سيقام في اليابان لعرض نموذج أعمالنا. أنا متأكد أن هذا المعرض سيكون نقطة انطلاق لجذب العديد من العملاء. وبناءً على أدائنا الجيد في اليابان، سوف نستكشف سنغافورة في النصف الثاني من العام، كما نهدف إلى توسيع وجودنا في السوق الأمريكية بناء على ما أنجزناه هناك في العام الماضي.





حاليًا، تناقش شركة "تويغ فارم" توقيع عقد مع حكومة سنغافورة، وبالتالي تبدو آفاق العمل في عام 2020 مشرقة جدًا لهذه الشركة التي تبني نظامًا جديدًا في بيئة الترجمة العالمية.