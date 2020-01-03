تغيرات في الكلمات المفاتيح لخطاب الشركة الكبرى للعام 2020

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أظهر تقرير صدر مؤخراً، أن الكلمات المفاتيح التي أكد عليها المديرون التنفيذيون لمجموعات الشركات العشر الكبرى الكورية خلال كلماتهم التي ألقواها أمام موظفيهم بمناسبة السنة الجديدة لعام 2020 هي "العميل" و"النمو" و"المستقبل" في مقابل تراجع كلمات "الدولي" و"السوق" و"المنافسة" و"التجديد" وغيرها عن قائمة الأولويات لهذا العام. حيث كان قد أجرى موقع "CEO SCORE" الإلكتروني لتقييم الشركات مؤخراً بحثاً للكشف عن الكلمات المفاتيح التي يتكرر ترديدها في خطابات السنة الجديدة 2020 من قبل مجموعات الشركات العشر الكبرى في البلاد، حيث تبين أن كلمة "عميل" قد تم ذكرها ستا وخمسين مرة، لتأتي في المرتبة الأولى من بين الكلمات المذكورة الرئيسية في الخطابات ثم تلتها كلمات "النمو" بـ42 مرة و"المستقبل" بـ28 مرة و"الابتكار" بـ23 مرة و"الكفاءة" و"القيمة" و"الاستدامة" بـ21 مرة على حدة و"التغيير" و"الدولي" و"التجديد" بـ20 مرة على حدة، من ضمن قائمة الكلمات العشر الأعلى اسخداما.





تجدر الإشارة إلى أن كلمة "العميل" قد تصدرت القائمة العام الماضي للمرة الأولى واحتلت هذا العام المرتبة الأولى أيضا للمرة الثانية على التوالي، علما بأن كلمة "العميل" قد جاءت ضمن قائمة المفردات العشر الأولى في ثلاث مناسبات فقط خلال السنوات العشر الأخيرة. ويُشار إلى أن مفردة "العميل" التي كان قد أتى رئيس مجموعة آل جي" كو كوانغ مو(구강모)" على ذكرها أثناء كلمة ألقاها الرئيس "كو" بمناسبة تولية منصبه في عام 2018 وأكد خلالها على "قيمة العميل باعتباره فلسفة أساسية لمجموعته.

ومنذ ذلك الحين أصبحت تلك الكلمة بمثابة كلمة مفتاح، علما بأن رئيس مجموعة آل جي كان قد ذكرها في 30 مناسبة العام الماضي أثناء خطابه للسنة الجديدة و24 مرة في خطابه الذي ألقاه هذا العام، من جانبها ذكرت شركة هيونداي للصناعة الثقيلة أيضا كلمة "العميل" نحو 30 مرة خلال خطاب رئيسها للسنة الجديدة لهذا العام، كما تم ذكرها 9 مرات في خطاب السنة الجديدة في مجموعة شينسيغيه (신세계) وكذلك تم استخدامها عدة مرات من قبل المجموعات العملاقة الأخرى أيضاً. كما تم ذكر كلمة "النمو"التي احتلت المرتبة الثانية هذا العام 41 مرة العام الماضي و42 مرة هذا العام في خطابات السنة الجديدة لهذه المجموعات الكبرى فيما تم استخدام كلمة "المستقبل" أيضاً 24 مرة العام الماضي و28 مرة هذا العام.

وفقا لمسؤول في موقع "CEO SCORE"، يبدو أن الشركات تسعى لتركيز كفاءتها وقدراتها على الابتكار الذاتي والارتقاء بالقدرات لأجل مستقبلها الآمن في ظل انتشار حالة عدم اليقين داخل وخارج البلاد وتنبؤها بالصعوبات الاقتصادية العالمية.