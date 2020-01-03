تزايد الأهداف التي يرغب العمال الكوريون في إنجازها في العام الجديد

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مع بداية العام الجديد أجرى موقع كوري شهير متخصص في التوظيف استطلاعا على بعض العمال الكوريين وطرح سؤالا مباشرا "ماهي الأشياء التي تريد القيام بها إذا كان لديك الوقت الكافي لذلك، أوما الذي تفضل إنجازه أكثر من غيره قبل أن تفارق هذه الحياة؟". لذلك كان السؤال عن ما هي الأشياء الخمسة التي يرغب العمال الكوريون في إنجازها أكثر من غيرها إذا كان لديهم متسع كاف من الوقت. ويذكر إنه من بين الأشياء التي يأمل العمال الكوريون في تحقيقها، العيش في جزيرة جيجو أوفي الخارج لمدة شهر على الأقل، جاء هذا الاختيار بحسب الاستبيان في المركزالخامس.

يُشار الي أن معظم العاملين والموظفين في المكاتب يجدون صعوبة في السفر لمدة تزيد عن أسبوع لذلك هم يأسفون كثيرا لعدم قدرتهم على السفر، حيث يريد معظم موظفي المكاتب الابتعاد عن حياتهم اليومية الروتينية لفترة من الوقت قصد الاستمتاع بقدر من الراحة والاسترخاء. حيث كشف الاستطلاع عن أن هؤلاء العمال كانت لديهم رغبة قوية في مغادرة المدينة والعيش في جزيرة جيجو أوخارج البلاد لمدة شهر واحد أو أكثر، الاختيار الذي حاز المركز الرابع ضمن رغبات الكوريين إنه أحد الأشياء التي يتوق جميعنا لتحقيقها في العام الجديد ،ليس فقط موظفي المكاتب هو تخفيض الوزن ،عادة ما يخططون في بداية كل عام جديد لتخفيض وزنهم لكنهم عادة ما يفشلون في ذلك خلال وقت وجيز.





يذكر أنه موظفو المكاتب يتعرضون لمشكلات صحية محتملة تشمل آلام الظهر وضعف البصر،علاوة على زيادة الوزن نتيجة لقلة الحركة ومشاركتهم الأصدقاء أو المقربين في العشاء الذي يقام في وقت متأخر من الليل. فمعظم العمال والموظفين يدركون مدى خطورة ذلك الأمر لمواجهة ذلك يقررون اعتماد نظام غذائي صحي. وفي هذه الأيام أيضا يشعر العديد من الموظفين في المكاتب بالحاجة إلى تطويرالذات. ولأجل ذلك يحاولون الحصول على شهادة تمكنهم من رفع رواتبهم أوتحسين قدرتهم التنافسية.

الجدير بالذكر أن هذا الاختيار لا يسقط من القائمة التي يسعى العديد من موظفي المكاتب لتحقيقها كل عام، الاختيار الذي احتل المركز الأول والثاني على التوالي من بين الرغبات التي يسعى الموظفون والعمال الكورين إلى تحقيقها "الإنتقال إلى وظيفة أخرى" في المرتبة الثانية فحسب الاستطلاع هناك العديد من العمال غير راضين عن وظائفهم الحالية حيث قالوا إنهم يريدون تركها والحصول على وظيفة أخرى، تجدر الاشارة الي انه من الطبيعي أن نسعى إلى الحصول على راتب إضافي أوعلى مستوى أفضل من الرفاهية في العمل، بحسب الاستبيان اتضح أن عدد العمال الذكور الراغبين في مغادرة عملهم الحالي يفوق عدد الإناث، حيث ترك الكثير منهم بالفعل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يعملون بها استعدادا لخوض تجربة مهنية جديدة في شركات كبيرة.

أما المركز الأول الذي جاء في طليعة هذه الرغبات هو "جمع مبالغ كبيرة من الأموال" حيث تصدر هذا الهدف أولويات العمال الكوريين، فهناك العديد من التكاليف التي تستوجبها متطلبات الحياة في المستقبل والتي لا يمكن مواجهتها دون المال، على غرار الزواج، وشراء المسكن والتعليم لهذا السبب، يولي الكثير من العاملين أهمية قصوى لجمع مبالغ كبيرة من الأموال.