افتتاح العديد من المهرجانات والفعاليات الشتوية في كوريا

ⓒ Getty Images Bank

مع بداية العام الجديد انتشار نسبة عالية من الغبار الناعم في معظم أنحاء البلاد بما في ذلك سيول لكن ذلك لم يمنع الكوريين والسياح من استغلال الطقس الدافئ المتميز بدرجات حرارة معتدلة تصل إلى حوالي 10 درجات من زيارة العديد من المهرجانات الشتوية والجبال الشهيرة ومنتجعات التزلج للاستمتاع بمجموعة متنوعة من الرياضات الشتوية.





يذكر انه حاليا تقام مهرجانات وفعاليات شتوية مختلفة في جميع أنحاء البلاد حيث تم افتتاح"مهرجان سباق الدب القطبي للسباحة" الذي وقع عليه الاختيار كواحد من أكثر عشرة مهرجانات عالمية طرافة من قبل هيئة الإذاعة البريطانيةBBC. وذلك في شاطئ هي يوون ديه في مدينة بوسان الساحلية جنوب البلاد، في هذا السباق قفز حوالي 5 آلاف من "الدببة القطبية البشرية" متحدين مياه البحر الباردة، في الوقت نفسه أقيم سباق "الماراثون الوطني للعام الجديد" في مدينة "دايغو" الكورية بمشاركة أكثرمن 1,100 شخص ليكون الماراثون الثالث عشرهذا العام، حيث ركض المشاركون الذين شاركوا في السباق مع زملائهم وأصدقائهم وعائلاتهم مسافة تراوحت ما بين 5-10 كيلومترات مع كتابة عبارات على أجساهم، تحمل تمنياتهم بالعام الجديد. بالإضافة إلى ذلك، زارالعديد من المتسلقين بعض الجبال الشهيرة وفي مقدمتها جبل한라 وجبل덕유وجبل속리. أما بالنسبة لجبل "هالا" في جزيرة جيجو فاستمتع أكثرمن 6000 متسلق بالمنظرالرائع الذي يميز الجبل في جزيرة جيجو والذي بدا مكسوا بالثلوج .





يذكر انه في مهرجان بيونغ تشانغ لصيد الأسماك على الجليد المقام في بلدة بيونغ تشانغ في إقليم كانغ وون تم توفير أنشطة ضيافة شتوية يمكن الاستمتاع بها بما في ذلك التزلج وركوب طوافات الثلج والتزلج الجماعي على المطابات والقطار الثلجي وغيرها، حيث أن أفضل وقت لزيارة محافظة كانغ وون هو موسم الشتاء البارد ذلك يتيح الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الرياضات الشتوية الممتعة التي تنسي البرد القارس