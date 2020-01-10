المنظمات في كوريا الشمالية

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طالما أن البشر هم "حيوانات اجتماعية"، فإنهم يشكلون مجموعات لتحقيق أغراضهم المشتركة أو مشاركة نفس الهوايات.





ولكن ُيقال إنه لا توجد حرية في العيش الجماعي في كوريا الشمالية. حيث يتعين على السكان في الشمال الانضمام إلى مجموعات معينة ويتم التحكم في حياتهم التنظيمية بشكل صارم. لماذا يركز الشمال على المجموعات؟





البروفيسورة "تشونغ اون- تشان" الأستاذة في معهد تعليم التوحيد:

الشعب الكوري الشمالي من سن السابعة إلى الخامسة والستين عامًا ملزمون جميعًا بالانضمام إلى منظمات سياسية معينة. تقبل مجموعة تسمى اتحاد الأطفال الكوريين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 13 عامًا، والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 30 عامًا هم أعضاء في رابطة الشباب. بعد ذلك، ينتمي السكان إلى مجموعات مختلفة وفقًا لمهنهم. على سبيل المثال، من المتوقع أن ينضم العمال وعمال المكاتب والموظفون العموميون إلى الاتحاد العام لنقابات العمال لكوريا، بينما يدخل المزارعون في اتحاد العمال الزراعيين لكوريا.





أولئك الذين لا ينتمون إلى أي مجموعة في كوريا الشمالية هم أطفال تقل أعمارهم عن 6 سنوات، وكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والمرضى بأمراض خطيرة. في الدولة الشيوعية، يتعين على جميع المواطنين الانضمام إلى مجموعات معينة، أينما كانوا وأيًا كانوا.





من المفترض أن هناك ثلاثة ملايين طفل مشمولون في اتحاد الأطفال الكوري، وهناك ما يصل إلى خمسة ملايين شاب ينضمون إلى منظمة شباب تسمى "كيم إيل سونكيست –كيم جونغ إيليست"





تلعب هذه المنظمة وغيرها دورًا في تنفيذ المبادئ التوجيهية لحزب العمال الكوري كهيئات إضافية للحزب الحاكم. إن اتحاد الشباب، من بين اتحادات أخرى، هو إلى حد بعيد المجموعة الأكثر أهمية.





البروفيسورة "تشونغ اون- تشان":

قادت رابطة الشباب الجهود المبذولة للحفاظ على النظام الكوري الشمالي لأكثر من 70 عامًا. وقد استخدمت البلاد بنشاط الشباب للدعاية بهدف تعزيز الاقتصاد. على سبيل المثال، أخذوا زمام المبادرة في حملات التعبئة الجماهيرية التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية مثل "معركة 200 يوم" و "معركة 70 يومًا" وتم إرسالهم أيضًا للعمل في مجالات مختلفة بما في ذلك البناء والتعدين وزراعة الغابات. من خلال هذه المجموعة السياسية الرئيسية ، وهي الجناح الشبابي لحزب العمال، حشدت كوريا الشمالية عددًا كبيرًا من الناس لتنظيم وتعزيز ما يسمى بـ "معركة السرعة".





تأسست رابطة الشباب عام 1946، وكانت في طليعة الثورة الاشتراكية في كوريا الشمالية. أما على الجبهة الاقتصادية، تم تعبئة أعضائها للعمل، كلما دعت الضرورة، باسم القوات الهجومية الشبابية لمعركة السرعة. وتم توجيههم لبناء الطرق والسكك الحديدية ومحطات الطاقة في جميع أنحاء البلاد.





تسيطر كوريا الشمالية على المنظمات، وهي وسيلة مهمة للحفاظ على النظام، من خلال ممارسة النقد الذاتي الذي يسمى "سينغ هوال تشونغ هوا" ، والتي تُترجم تقريبًا على أنها مناقشات جماعية للحياة اليومية .





البروفيسورة "تشونغ اون- تشان":

في جلسات النقد الذاتي، يقف أعضاء المجموعة أمام المجموعة واحدة تلو الأخرى للتأمل في سلوكهم الخاطئ خلال الأسبوع الماضي وكيفية تحسين حياتهم. بالإضافة إلى ذلك، يتعين عليهم انتقاد أحد أعضاء المجموعة بسبب الإخفاقات الشخصية المختلفة مثل التأخر عن العمل في المكتب أو النوم أثناء الفصل أو العثور على خطأ مع المعلمين.





لماذا تنشئ كوريا الشمالية مثل هذا النظام الغريب؟ الغرض من ذلك هو جعل الناس يتحققون من بعضهم البعض ومشاهدة الموالين أو غير المؤيدين للحزب حتى يمكن السيطرة على المجتمع مركزيا.





في كوريا الشمالية، يتعين أن يشارك موظفو المكاتب في جلسة مراجعة أسبوعية للحياة كل يوم سبت، ويحضر المزارعون جلسة مماثلة كل عشرة أيام. كما يتعين على طلاب الجامعات والعاملين في مجالات الثقافة والفنون والعلوم المشاركة في جلسات النقد الذاتي بشكل متكرر يوميا.





مع مرور الوقت، قد تضعف المنظمات، بغض النظر عن قوتها. هذا هو الحال مع كوريا الشمالية، التي واجهت صعوبات اقتصادية شديدة في التسعينيات حيث أصبح العديد من سكان الشمال يعتمدون على الأسواق الخاصة جانغ مادانغ لكسب عيشهم، وكثيراً ما يرشون المسؤولين لتخطي جلسات النقد الذاتي.





البروفيسورة "تشونغ اون- تشان":

أولئك الذين ولدوا بعد منتصف التسعينات في كوريا الشمالية يطلق عليهم الجيل الجديد، جيل جانغ مادانغ أو جيل المسيرة الشاقة. إنهم بالتأكيد مختلفون عن الأجيال الأكبر سنا. يمكنهم الوصول إلى المعلومات الخارجية إذا أرادوا، على الرغم من أن القنوات غير رسمية. بالطبع، يتم تعليمهم اتباع تعليمات الحزب من الطفولة وهم يتظاهرون بطاعتهم. لكن في الداخل، يعتقدون أنهم يجب أن يكسبوا المال ويعجبوا بالعالم الخارجي.





منذ المصاعب الاقتصادية، تغيرت حياة وتصورات الشعب الكوري الشمالي. لكن هذا لا يعني أن منظمات الأمة قد انهارت .





على العكس من ذلك، تم التركيز بشكل أكبر على المنظمات منذ تولي "كيم جونغ – أون" السلطة. في اليوم التأسيسي لاتحاد الأطفال الكوري في عام 2012، وهو العام الأول في مكتبه، دعا الزعيم أعضاء النقابة من جميع أنحاء البلاد إلى بيونغ يانغ لعقد مؤتمر اتحاد الشباب، الذي لم يعقد مطلقًا خلال سنوات الزعيم السابق كيم جونغ إيل، في عام 2016 .





البروفيسورة "تشونغ اون- تشان":

بالنسبة لكوريا الشمالية، فإن السيطرة على الناس من خلال المنظمات ضرورية للحفاظ على النظام. لم يغب مؤسس كوريا الشمالية "كيم إيل- سونغ" عن حضور الحدث السنوي الذي يحتفل بذكرى تأسيس الاتحاد حتى وفاته. وشارك الزعيم الحالي "كيم جونغ – أون" في نفس الحدث سنويا.





لا يمكننا فهم منظمات الشمال إذا نظرنا إليها بالمعايير العادية. على عكس الأنظمة الاشتراكية أو الدكتاتورية الأخرى، تعتبر كوريا الشمالية مجتمعًا شديد الاحترام ويخضع لسيطرة صارمة، وقد امتدت القيادة عبر ثلاثة أجيال على مدار السبعين عامًا الماضية.





سيطرت كوريا الشمالية على مجتمعها من خلال المنظمات لأكثر من سبعة عقود. مع الأخذ في الحسبان أهمية الحفاظ على النظام، يركز الزعيم "كيم جونغ – أون" على الرقابة التنظيمية أكثر من أي وقت مضى .





ومع ذلك، فإن الجيل الأصغر سناً في الدولة المنعزلة قد تعرض بالفعل إلى حد كبير لمعلومات من العالم الخارجي، ومن غير المؤكد ما إذا كانت شبكة التحكم الصارمة في الشمال ستواصل خدمة غرضها المقصود.