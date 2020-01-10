السعودية حور آل السعيد: عقلية التعلم والتنسيق السريع لدى الكوريين يصعب مجاراتهما

يستضيف ركن ضيف على الكي بي إس هذا الأسبوع ضيفة سعودية هي حور آل السعيد التي حلت بكوريا منذ عام 2014 في إطار برنامج ابتعاث نظمته المملكة العربية السعودية بالتعاون مع كوريا الجنوبية.

وقد واجهت حور آل السعيد في البداية صعوبة في التأقلم داخل المجتمع الكوري بسبب حاجز اللغة قبل أن تتمكن من تعلم اللغة الكورية وهي تستعد لنيل شهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية الشهر المقبل من جامعة كوريو الكورية.

ضيفتنا أعربت من جهة أخرى عن سعادتها بالدورات التدريبية التي خاضتها داخل عدد من الشركات الكورية علاوة على تجربتها في مجال الترجمة كاشفة عن رغبتها في الالتحاق بالعمل بإحدى الشركات السعودية الكورية لتتاح لها فرصة الوقوف على مدى التناغم الذي وصلت إليه العلاقات السعودية الكورية.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة" .