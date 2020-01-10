تجاوز عدد مرات مشاهدة فيديو موسيقي لبلاك بينك 700 مليون





تجاوز عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية "قتل هذا الحب" لفرقة "بلاك بينك" 700 مليون مرة على اليوتيوب مساء يوم السبت الماضي بعد مرور تسعة أشهر عن الكشف عنه في شهر أبريل من العام الماضي.

وبهذا، أصبحت فرقة "بلاك بينك" تمتلك أربع فيديوهات موسيقية تجاوز عدد مرات مشاهدة كل منها 700 مليون مرة.

واحتلت أغنية "قتل هذا الحب" المرتبة الحادية والأربعين في قائمة "بيلبورد هوت 100".