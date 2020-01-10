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انطلاقة فرقة شبابية جديدة في يناير

#أخبار الساحة الفنية l 2020-01-10

من أغانى القمة

ⓒ YG Entertainment

من المقرر أن تطلق شركة "واي جي" الترفيهية فرقة شبابية جديدة باسم "تريجر" أي "جوهرة".

وستبدأ الفرقة الجديدة المكونة من 12 عضوا نشاطها الغنائي في شهر يناير الجاري من خلال القنوات المختلفة.

وكان من المخطط لانطلاقة هذه الفرقة في منتصف العام الماضي إلا أنه تم تأخير موعدها نتيجة للفضائح التي تورط فيها رئيس الشركة "يانغ هيون سوك" وأعضاء فرقة "بيغ بانغ".

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