انطلاقة فرقة شبابية جديدة في يناير

السعودية حور آل السعيد: عقلية التعلم والتنسيق السريع لدى الكوريين يصعب مجاراتهما
2020-01-10
#أخبار الساحة الفنية l 2020-01-10
من المقرر أن تطلق شركة "واي جي" الترفيهية فرقة شبابية جديدة باسم "تريجر" أي "جوهرة".
وستبدأ الفرقة الجديدة المكونة من 12 عضوا نشاطها الغنائي في شهر يناير الجاري من خلال القنوات المختلفة.
وكان من المخطط لانطلاقة هذه الفرقة في منتصف العام الماضي إلا أنه تم تأخير موعدها نتيجة للفضائح التي تورط فيها رئيس الشركة "يانغ هيون سوك" وأعضاء فرقة "بيغ بانغ".
2020-01-10
2020-01-10
2020-01-10
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