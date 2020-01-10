فيلم الطفيلي الكوري يفوز بجائزة أفضل فيلم أجنبي في جولدن غلوب





فاز الفيلم الكوري "الطفيلي" بجائزة أفضل فيلم ناطق بلغات أجنبية في مهرجان جولدن غلوب السينمائي في نسخته السابعة والسبعين.

وتم نيل هذه الجائزة في حفل توزيع الجوائر الذي أقيم يوم الخامس من يناير في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحصد فيها فيلم كوري جائزة جولدن غلوب.

وكان هذا الفيلم قد تم ترشيحه لنيل جائزتين أخريين في فئتي أفضل مخرج وأفضل سيناريو، لكنه لم يتمكن من نيلهما.