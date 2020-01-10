معهد سيجونغ في القاهرة يستقبل دفعة جديدة من دارسي اللغة الكورية

السعودية حور آل السعيد: عقلية التعلم والتنسيق السريع لدى الكوريين يصعب مجاراتهما
2020-01-10
#أخبار كورية عربية l 2020-01-10
استقبل المركز الثقافي الكوري في القاهرة يوم الأحد الماضي مجموعة جديدة تتكون من 80 من دارسي اللغة الكورية في الدورة التي تستمر حتى يوم السادس عشر من فبراير القادم بمعهد "سيجونغ" لتعليم اللغة الكورية.
ورحب مدير المركز "يانغ سانغ كون" بالطلبة الجدد متمنيا لهم فصلا دراسيا مثمرا ومكللا بالنجاح والتفوق.
وأكد "يانغ" على الدور المهم لمتحدثي اللغة الكورية في تعزيز التبادل الثقافي بين كوريا الجنوبية ومصر.
والجدير بالذكر أن المركز الثقافي الكوري في القاهرة ينظم منذ افتتاحه في شهر أكتوبر من عام 2014 دورات مجانية لتعليم اللغة الكورية، والتي تحظى بإقبال كبير من جانب الشباب المصري.
2020-01-10
2020-01-10
2020-01-10
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