السفير الكوري لدى عمان يجري لقاء مع رئيس الجامعة الأردنية

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قام السفير الكوري لدى عمان "لي جيه وان" الأسبوع الماضي بزيارة لرئيس الجامعة الأردنية الدكتور "عبد الكريم القضاة"، وتبادل معه الآراء حول سبل تنمية التعاون والتبادل بين الجامعات الكورية والأردنية.

وأكد السفير الكوري على أهمية التعاون الثنائي بين الجامعات الكورية والأردنية لاكتساب المعرفة والخبرة، مشيدا بالمكانة التي تحتلها الجامعة الأردنية بين مثيلاتها في منطقة الشرق الأوسط وتميزها في توفير البيئة الملائمة للطلبة الأجانب حيث باتت خيارا أوليا ومقصدا رئيسيا للكثير منهم للدراسة فيها.

وبدوره أكد رئيس الجامعة الأردنية الدكتور "عبد الكريم القضاة" حرص الجامعة الأردنية على توطيد تعاونها مع مثيلاتها من المؤسسات الأكاديمية الكورية، مشيرا إلى عمق علاقاتها مع المراكز والجامعات الكورية التي انعكست بوضوح في مختلف المجالات العلمية والأكاديمية والثقافية القائمة.

وقال "القضاة" إن الجامعة الأردنية بذلت قصارى جهدها في تأسيس منصة ثابتة تعرض من خلالها ثقافة وفكر وحضارة كوريا الجنوبية.

وأضاف أن هناك الكثير من الشواهد التي تدل على ذلك، وفي مقدمتها احتضان الجامعة الأردنية الجناح الكوري في كلية اللغات الأجنبية التي ترسخ منهجية التبادل الثقافي والتعليمي.

وأبدى "القضاة" نية الجامعة الأردنية تجويد علاقاتها مع المؤسسات والجامعات الكورية من خلال استضافة وتنفيذ الفعاليات والأنشطة التي تروج لحضارة ولغة وتقاليد كوريا.

وقال إن الجامعة الأردنية مستعدة لدعم برنامج اللغة الكورية- الإنجليزية، الذي يعتبر من أقدم البرامج التي يطرحها قسم اللغات الآسوية في الكلية.

وأضاف رئيس الجامعة "القضاة" أن هذا البرنامج يحظى بإقبال كبير من الطلبة الأردنيين للالتحاق به، مشيرا إلى أن هناك 3 طلاب كوريين يدرسون في الجامعة في مرحلة البكالوريوس، و4 في مرحلة الماجستير، و5 في مرحلة الدكتوراة، بالإضافة إلى 12 طالبا كوريا يدرسون اللغة العربية في مركز اللغات.

وتناول اللقاء بين رئيس الجامعة الأردنية والسفير الكوري لدى عمان عددا من السيناريوهات القابلة للتنفيذ التي ستسهم في تعزيز أواصر التعاون المشترك، بما فيها الخبرات الأكاديمية والتبادل الطلابي والاستفادة من التجربة الكورية في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية.

كما قام السفير الكوري "لي" بزيارة لرئيس مجلس النواب الأردني المهندس "عاطف الطراونة" في مكتبه بدار مجلس النواب.

وتم في لقائهما تناول آفاق التعاون البرلماني المشترك، وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي، والتبادل التجاري بين كوريا الجنوبية والأردن، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية والأوضاع في الأراضي الفلسطينية وسوريا والعراق.

وقال "الطراونة" إن الأردن مستعد لاستقطاب الاستثمارات الكورية من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية في البلاد، مؤكدا حرص الأردن على الاستفادة من التجربة الاقتصادية الكورية، وأهمية تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، والعمل على توسيع آفاق التعاون الثقافي والتعليمي.

ومن جهته، أكد السفير الكوري "لي" حرص كوريا الجنوبية على تطوير العلاقات مع الأردن، واستعدادها لتقديم تجاربها بغية الاستفادة منها أردنيا بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

وعلى هامش هذا اللقاء، قدم خبيران من المعهد الكوري لدراسات شؤون الشرق الأوسط التابع لجامعة "ميونغ جي" الكورية لمديرة وحدة الشؤون الدولية في الجامعة الأردنية الدكتورة "هديل الياسين" نسخة مترجمة من الدستور الأردني باللغة الكورية.

وأكد الخبيران أن الدستور الأردني يعد نموذجا فريدا في نصوصه وتشريعاته الناظمة مقارنة بدساتير الدول العربية المجاورة، ويشكل تجربة ريادية تستحق الدراسة والوقوف على حيثياتها، الأمر الذي دفع الباحثين الكوريين في المعهد لبذل مجهود في ترجمته من اللغة العربية إلى اللغة الكورية.

من جانبها، أشادت الدكتورة "الياسين" بهذا الإنجاز، وقالت إن مبادرة المعهد المهتم بالدراسات الإنسانية ودراسات المناطق وترجمته للدستور الأردني من شأنه تعميم التجربة السياسية الأردنية ونشرها على نطاق واسع.

وأضافت أن تلك المبادرة تفسح المجال أمام الطلبة والباحثين الكوريين لدراستها والبحث فيها، مؤكدة عمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين الأردن وكوريا الجنوبية، والتي انعكست إيجابا على مجرى العلاقات المشتركة بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في كلا البلدين.

وأكد الخبيران الكوريان اهتمام المعهد بتعزيز التعاون الثقافي مع الأردن والدول العربية الأخرى، حيث سبق وأن قام المعهد بترجمة دساتير 13 دولة عربية.





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