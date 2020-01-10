الشباب في كوريا يبدي تقديره للسفير المصري لدى سيول على نجاح منتدى شباب العالم

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استقبل سعادة السفير المصري لدى سيول "حازم فهمي" مجموعة من الشباب الذين كانوا قد شاركوا في منتدى شباب العالم الذي أقيم في شرم الشيخ بمصر خلال الفترة من يوم السابع وحتى الرابع عشر من ديسمبر من العام الماضي، في إطار التواصل والمتابعة لأهم نتائج المنتدى واستطلاع انطباعات المشاركين فيه.

وتضمنت المجموعة شبابا يدرسون في كوريا الجنوبية من إندونيسيا وتركمانستان وطاجيكستان، بالإضافة إلى المشاركين من كوريا الجنوبية.

وأبدى جميع الحاضرين تقديرهم لحضور الرئيس "عبد الفتاح السيسي" جلسات المنتدى وتفاعله مع المشاركين، الأمر الذي أضفى على المنتدى أهمية خاصة وعكس اهتمام القيادة السياسية بهذا المحفل الهام.

كما أثنوا على التنظيم الجيد والحرفية العالية والود الذي لاقوه من أعضاء اللجنة المنظمة، وأعربوا عن انبهارهم بمدينة شرم الشيخ والبنية التحتية السياحية المتميزة في مصر، وكذلك التنوع الثقافي والحضاري لمصر وشعبها.

وأشاد الشباب المشاركون كذلك بما تضمنته ورش العمل والمداخلات من موضوعات متنوعة شملت العديد من القضايا الهامة، خاصة تلك المتعلقة بموضوعات الذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والتنمية المستدامة، والجلسة المتعلقة بالأمن والسلام.

وتم إنشاء منصة للتواصل الاجتماعي مع المشاركين للتواصل معهم من قبل السفارة المصرية بصفة مستمرة وللاستعانة بهم كسفراء للترويج لمصر في العديد من الفعاليات التي ستنظمها السفارة في المستقبل، ولمشاركة خبراتهم مع نظرائهم في كوريا الجنوبية.