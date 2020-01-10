تمرير البرلمان 198 تشريعا تتعلق بحياة المواطنين

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قام البرلمان أمس الخميس بصياغة 198 تشريعا في جلسة عامة قاطعها نواب حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي.

ومن بين مشروعات القوانين التي تم تمريرها، ثلاثة مشروعات تتعلق باستخدام البيانات الشخصية والبيانات المالية، وشبكة المعلومات والاتصالات.

وتستهدف هذه القوانين الثلاثة توسيع إطار جمع واستخدام البيانات الشخصية من قبل الأفراد والشركات من أجل تنشيط صناعة البيانات الضخمة.

وعبرت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن ترحيبها بتمرير مشروعات القوانين الثلاثة المتعلقة بالبيانات، مؤكدة أنها ستقوم بدعم تنمية صناعة البيانات للبلاد.

وبموجب القوانين الثلاثة الممررة، سيتم وضع معايير واضحة خاصة بتحديد البيانات الشخصية بناء على المبادئ المنطقية المتعلقة بإمكانية جمع البيانات الأخرى، والفترة والتكلفة، والتقنية المستوجبة لتحديد البيانات.

وإذا لم تلبي البيانات مجهولة المصدر تلك المبادئ، فستحرم من الاستفادة من قانون حماية البيانات الشخصية.

كما يضم القانون المعدل الخاص بحماية البيانات الشخصية مادة تنص على تطبيق نظام البيانات المستعارة وتعزيز المسؤولية لمن يتولى إدارة البيانات الشخصية.

وبموجبه، يمكن لأي فرد أو شركة استخدام البيانات المستعارة دون الحصول على موافقة من أصحاب البيانات، من خلال اتخاذ تدابير مناسبة لحماية البيانات.

بهذا، أصبح من الممكن استخدام البيانات المستعارة في عمليات رسم الإحصاءات، والأبحاث العلمية، والحفاظ على البيانات لأغراض عامة.

وقالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إن نظام البيانات المستعارة سيساعد على تقليل الارتباكات في تنفيذ المشروعات ذات الصلة بمعالجة البيانات الشخصية.

كما سيمكن من خلال الاعتماد على نظام البيانات المستعارة تحقيق عمليات الدمج بين البيانات المختلفة، وهو ما سيؤدي إلى تنويع البيانات المستخدمة.

بالإضافة إلى ذلك، سيسمح استخدام البيانات الشخصية بتطوير التكنولوجيا والمنتجات والخدمات الجديدة المناسبة لكل فرد.

وبخصوص تعزيز المسؤولية لمن يتولى إدارة البيانات الشخصية، سيتم حظره من الكشف عن هوية أصحاب البيانات الشخصية. وفي حال انتهك هذا المبدأ، سيخضغ لعقوبات جنائية أو دفع غرامات.

وتخطط الوزارة لاتخاد إجراءات المتابعة النشطة، بما فيها توسيع فتح البيانات وتجارتها ودمجها، إلى جانب تنمية صناعة البيانات.

كما ستقوم الوزارة بالكشف عن خطة شاملة لدعم صناعة البيانات في غضون شهر فبراير المقبل.