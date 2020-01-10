سيول تستضيف النسخة السادسة من مهرجان صالون الشوكولاته





أقيمت فعاليات مهرجان "صالون الشوكولاته في سيول لعام 2020" في مركز كويكس التجاري الواقع في سيول، الذي يعد أكبر معرض عالمي شهير في اختصاص الشوكولاته حيث أسس في باريس عام 1994 ويتم تنظيمه في القارات الأربع سنويا ليجوب مختلف دول العالم، منها المملكة المتحدة والولايات المتحدة وروسيا واليابان والبرازيل وغيرها حيث شملت المدن التي زارها ما لايقل عن 34 مدينة من 17 دولة حول العالم. أما في سيول فقد أقيم المهرجان للمرة الأولى في عام 2013 واحتفل بنسخته السادسة في سيول هذا العام، من خلال مهرجان صالون الشوكولاته في سيول الذي اتخذ من"تذوق الفن (Taste the Art) " شعارا له. وشهد المهرجان تدفق عدد ضخم من عشاق الشوكولاته ومنتجي الكاكاو ومصنعي هذه المادة وطهاة المعجنات وغيرهم من الزوار الشغوفين بالشوكولاته من كبار وصغار السن والنساء والرجال ليستمتعوا بمختلف أصناف الشوكولاته والكاكاو الشهية التي قدمها المعرض.





يذكر أن المهرجان قد شهد تنظيم عدد من الفعاليات المميزة والمثيرة لعل من أبرزها "عرض أزياء الكاكاو" الذي شارك فيه المتسابقون من خلال إعداد عروض أنجزها مصممو معهد الأزياء للتكنولوجيا وهو عبارة عن كلية تابعة للفنون والتصميم ضمن جامعة نيويورك الأمريكية بالتعاون مع مشاهير صناع الشوكولاته الكوريين.





والجدير بالذكر أن من بين المعروضات البارزة التي استقطبت أنظار زوار المهرجان تلك الفساتين التي تم طرزها باستخدام الشوكولاته ومختلف أنواع الفواكه، وقامت بارتدئها العارضات أمام حشد كبير من الجمهور، كما تمت إقامة العديد من الفعاليات المتميزة بالإبداع والإمتاع مما أتاح للزوار فرصة رائعة للاستمتاع بتذوق المأكولات والحلويات التي تم الاعتماد في إعدادها على أنواع مختلفة من الشوكولاته والكاكاو. كما تجدر الإشارة إلى أن عشاق هذا المنتوج قد وجدو في المهرجان فرصة لصنع الشوكولاته فضلا عن ابتكار قطع فنية تم إبداعها باستخدام الشوكولاته وغيرها.





يذكر أن مشروع "سويت داينيغ(Sweet Dining) " قد شد أنظار الزائرين الذين وجدوا في المهرجان فرصة ذهبية للقاء بأشهر طهاة الشوكولاته المحليين والأجانب بمن فيهم الطاهي الإسباني "ماريو باديال(Mario Padial)" والطاهي الكوري "يون مون جو(윤문주)". كما تميز المهرجان بالتنوع الكبير في إعداد أصناف فنية من الشوكولاته أبدعتها أيادي طهاة محترفين وعكست أفكارا وتصاميم مبتكرة نالت إعجاب الزوار ودهشتهم.

يُشار كذلك إلى أنه قد تم إبداع قطع فنية تم صنعها باستخدام الشوكولاته ولا يتسنى للعموم اكتشافها إلا من خلال زيارة فعاليات هذا المهرجان، وبذلك تحولت الشوكولاته والحلويات من مجرد منتوج غذائي إلى محتويات ثقافية تجذب الجميع وتحفزهم على الاستمتاع بتذوقها ومعاينتها ثقافيا وفنيا عن كثب، وأصبح مهرجان "صالون الشوكولاته في سيول" بهذه الخصائص الاستثنائية المهرجان الأبرز في هذا المجال حيث شكل فرصة للجميع للاستماع بتذوق واستنشاق رائحة الشوكولاته الحلوة التي اتخذت أشكالا ثقافية مبدعة.

كما كان المهرجان ساحة رائعة تمكن من خلالها صانعوا الشوكولاته والحلويات من التواصل مباشرة مع المستهلكين وبناء ثقافة مشتركة بين الجانبين مما يسهم في تحقيق نمو مستدام في هذا المجال. وجدير بالذكر أن تطور المهرجان سيساعد بالتأكيد في تعزيز صناعة الشوكولاته والحلويات الكورية وتحقيق النمو المستدام لهذا القطاع المهم من خلال التعاون والتواصل بين المصنعين والمستهلكين لأجل تحقيق المصلحة المشتركة.