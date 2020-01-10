تأجيل فعاليات مهرجان صيد الأسماك على الجليد





أدت ظاهرة تغير المناخ مرة ثانية إلى تأجيل موعد افتتاح مهرجان صيد الأسماك الجبلية على الجليد في هواتشون علما بأنه تم اتخاذ قرار بافتتاح المهرجان في يوم 4 من يناير الجاري. ويذكر أنه من أجل إقامة فعاليات مهرجان صيد الأسماك على الجليد يتطلب وصول درجات الحرارة إلى ما تحت الصفر من أجل ضمان سلامة الزوار والسياح الأجانب ولكن بسبب تغير المناخ لم تصل درجات الحرارة إلى درجة الصفر المطلوبة إلا في مناسبات قليلة حتى أن الكثيرين وصفوا شتاء هذا العام بالشتاء الدافىء، لذلك عقدت اللجنة المنظمة للمهرجان اجتماعاً طارئا لإيجاد التدابير اللازمة لتغيير موعد المهرجان من يوم 4 من هذا الشهر إلى يوم 11 منه ومن يوم 11 إلى يوم 27 من نفس الشهر.





والجدير بالذكر أن منطقة هواتشون كانت قد شهدت هطول أمطار شتوية غزيرة تصل كميتها إلى 75 ملم خلال أوائل هذا الشهر أي قبيل موعد إقامة المهرجان الأصلي بأيام قليلة مما أثار قلقاً شديداً لدى الجهات المنظمة وحرصا على سلامة المهرجان وزواره قرر المنظمون تأجيل الموعد في النهاية. وفي هذا السياق قررت اللجنة المنظمة للمهرجان إعادة النقود التي دفعها الزوار للحصول على تذاكر للصيد وللفندق وغيرها من الرسوم على أن يتم إعادة بيع التذاكر الجديدة على شبكة الإنترنت ابتداء من يوم 20 من الشهر الجاري.