ازدياد عدد الكوريين الراغبين في السفر خلال عطلة عيد سول

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يصادف يوم 25 من شهر يناير الجاري عيد سول أي عيد رأس السنة الجديدة حسب التقويم القمري في كوريا وستبدأ فترة العطلة من يوم 24 لتستمر حتى يوم الأحد المقبل. وهي عطلة يستفيد بها كل الكوريين، حيث يخطط معظمهم للسفر إلى الخارج خلال فترة إجازة عيد سول بدلاً من اللقاء مع أفراد الأسرة والأقرباء.

يذكر أن الكوريين يميلون إلى السفر إلى دول جنوب شرق آسيا هذه الأيام فوفقاً لاستبيانات أجرتها شركات متخصصة في السفر، تبين أن 70 بالمائة من المسافرين الكوريين يريدون السفر إلى دول جنوب شرق آسيا بما فيها فيتنام وتايوان وبانكوك وماليزيا وغيرها. وفي هذا السياق زادت مبيعات تذاكر السفر باتجاه دول جنوب شرق آسيا أيضاً بنسبة 70 بالمائة، حيث ظهرت في هذه الأيام وجهات سياحية جديدة كمقاصد للسفر بما فيها كوتا كنابلو(코타키나발루) وشيانغ ماي(치앙마이) وغيرها.

وتعد هذه الوجهات في الواقع دولا تتمتع بأجواء دافئة حتى خلال فصل الشتاء وخاصة عطلة عيد سول حيث تعود الكوريون السفر إلى تلك الدول للاستمتاع بقضاء وقت ممتع بأسعار منخفضة نسبياً مقارنة مع اليابان وهونغ كونغ.