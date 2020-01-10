ولادة ثنائي موهوب لم يره أحد من قبل!

أول ميني ألبوم لهما بعنوان "Phase One: YOU" يستغل صور الشمس والقمر المتغيران على بطاقات التاروت كمصدر للإلهام.

والأغنية الأساسية "My Angel" هي أغنية أنيقة من أغاني البوب الراقصة، مع لحن عاطفي. يتميز العرض الثنائي الذي لا يُفوّت بكاريزما عالية.

والأغنية الثانية في الألبوم بعنوان "عقارب الساعة" هي أغنية بوب-بالاد، وتقارن كلماتها عقارب الساعة بعملية صعبة لتتبع آثار حبيب من الماضي.





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