عادت فرقة فيري فيري من جديد بصورة أكثر عاطفية، على خلاف صورتهم الأصلية السابقة التي تميزت بالمرح والخفة.

والميني ألبوم الثالث للفرقة بعنوان "FACE ME" يُظهر شبابًا تحوي حياتهم احتمالات لا حدود لها، رغم وجود آلام الاغتراب والفراق، وهم يجتمعون ليواجهوا أنفسهم ويتعلموا الحب.

والأغنية الأساسية بعنوان "Lay Back" هي أغنية أنيقة بلحن قوي تدمنه الآذان، وكلمات متكررة تناسب أصوات أعضاء فيري فيري القوية، وهو ما يترك انطباعًا قويًا.





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