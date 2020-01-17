قطر غاز تقوم بأنشطة المساهمة الاجتماعية في كوريا

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صرح مكتب الاتصالات الكوري التابع لشركة "قطر غاز" التي تعد من أكبر الشركات المتخصصة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم مؤخرا بأنها قامت بتنظيم حدثين خيريين في دار " سون دوك وون " للأيتام في 27 من الشهر الماضي وكذلك في دار "أنجلوس هايفن" في 30 من نفس الشهر، من أجل تقديم بعض المعونات لمستحقيها تحت شعار "قضاء شتاء دافئ".

وتم تنظيم الحدثين الخيريين في إطار أنشطة المساهمة الاجتماعية التي تنفذها الشركة والرامية إلى مساعدة الأطفال هناك على قضاء شتاء دافئ. وقد حضر هاتين الفعاليتين مسؤولون من شركة "قطر غاز" ومن السفارة القطرية لدى سيول، علاوة على عدد من المسؤولين والمدرسين في الدارين والرعاة والمتطوعين إلى جانب الأطفال المقيمين فيهما.

يذكر أن دار "أنجلوس هايفن" تأسست في عام 1959من أجل رعاية أيتام الحرب الأهلية الكورية وظلت تقدم المساعدات إلى المحتاجين في المجتمع الكوري على مدار 50عاما الماضية.

وأما دار " سون دوك وون" فقد تأسست في عام 1965 وظلت منذ ذلك التاريخ ترعي الأيتام والأطفال من الأسر الفقيرة والمهمشة رعاية كريمة. وقد نجحت الداران حتى الآن في تربية ورعاية حوالي ألف وخمسمائة طفل كما تواصل حاليا رعاية حوالي مائتي طفل.

وفي إطار هذا المجهود الاجتماعي، قام المكتب الكوري لشركة "قطر غاز" بتوفير حوالي 300 من المستلزمات التي يكثر استخدامها في موسم الشتاء بما فيها الملابس الثقيلة والسترات والقفازات والشالات والبطانيات والأسرة الدافئة إلى جانب عدد ممن آلات التدفئة الداخلية والخارجية لفائدة الدارين الكوريتين.

نبيلة: وبهذه المناسبة قال "ماشيل المريخي" ممثل المكتب الكوري إنه فخور وسعيد بتنفيذ أنشطة المساهمة الاجتماعية من أجل اقديم الدعم لفائدة الأطفال في الدارين الخيريين، متمنيا للأطفال المقيمين فيهما الصحة والدفء والسعادة خلال هذا الشتاء.