تدريس اللغة الكورية كمادة رسمية في جامعة بوليتكنيك البحرين

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صرحت السفارة الكورية لدى البحرين مؤخرا بأنها أبرمت اتفاقية عمل تتضمن تدريس اللغة الكورية كمادة دراسية اختيارية رسمية في جامعة بوليتكنك البحرين.

وشرحت السفارة الكورية أن اللغة الكورية اختيرت لتصبح الأولى من بين اللغات الآسيوية في الجامعة البحرينية.

وطبقا لهذه الاتفاقية، من المقرر أن يبدأ تدريس اللغة الكورية في الجامعة خلال الفترة الدراسية القادمة التي تفتتح في شهر فبراير القادم.

وفي هذا السياق قالت السفارة الكورية إن المحاضرة التجريبية بعنوان "اكتشاف كوريا" التي نظمتها الجامعة البحرينية في شهر يوليو الماضي تلبية لاقتراح السفارة الكورية لاقت رواجا كبيرا مما ساهم في إبرام اتفاقية العمل.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يبدأ تدريس اللغة الكورية في الجامعة الأهلية والجامعة الملكية للبنات في البحرين.