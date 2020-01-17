فندق سيول دراغون سيتي يبدأ في تقديم أطعمة حلال

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صرح فندق "سيول دراغون سيتي" بسيول مؤخرا بأنه تمكن من توفير أطعمة حلال في أربعة مطاعم خاصة بالفندق من أجل استقطاب السائحين العرب والمسلمين.

يذكر أن الفندق ظل يطور مختلف أنواع الأطعمة الحلال تماشيا مع ارتفاع عدد السياح العرب الوافدين إلى البلاد. وفاز برخصة خاصة بالمطاعم الصديقة للمسلمين من قبل مؤسسة السياحة الكورية.

وتقدم المطاعم الأربع عددا من أطعمة الحلال الهندية والمغربية والمزيجة بين الكورية والعربية باستخدام المواد الغذائية الحلال. وعلى سبيل المثال يتم في مطعم " فود اكستشاينجي " تقديم السلطة الخضراء مع الدجاج المشوي وصلصة التندوري والأرز الهندي ذي رائحة جارام ماسالا والدجاج الحلال الأحمر الكوري المطبوخ بالطماطم.

كما يتم في مطعم " إين ستايل " تقديم الحساء المغربي المصنوع من الحمص والطماطم والكوسى والباذنجن والبصل وطبق المعكرونة مع الدجاج الحلال والكرنب الغربي.

أما في مطعم " الاميجونغ واين آند داين " فيتم تقديم ستايك أضلاع الخروف المتبلة بمختلف التوابل الكورية وطبق السمك بصلصة كريم باسيل البيستو.وفي مطعم " دو ريبون " يتم تقديم المعكرونة مع ستايك السلمون ونصف سرطان البحر.