حدث ثقافي في قاعة نافذة على كوريا بالقاهرة

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أقامت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، مؤخرا احتفالية ثقافية في قاعة "نافذة على كوريا" الموجودة بدار الكتب بكورنيش النيل.

وشمل الاحتفال قيام بعض الطلبة المصريين من دارسي اللغة الكورية بمعهد سيه جونج بالمركز الثقافي الكوري بقراءة نص من الأدب الشعبي الكوري يروي قصة الحطاب والجنية. كما قام الطلبة بترجمة النص للغة العربية قبل أن يقوم عدد منهم بارتداء الملابس الشعبية الكورية أثناء تقديمهم لمختلف فقرات الاحتفال.

وفي الختام قامت السيدة لي جي صون، المتطوعة الكورية بالمكتبة، بتوزيع الشهادات والهدايا التذكارية على الطلبة من أعضاء نادي الكتاب الكوري. كما قام الطلبة بإهدائها لوحة تذكارية قاموا بصنعها بأنفسهم تقديرًا لدورها ونشاطها الكبير معهم.

وأقيم الحفل بالتنسيق بين السيدة لي أمينة "النافذة الكورية" بدار الكتب وإدارة المراجع التابعة للإدارة العامة لخدمات القراء بالدار.

وتجدر الإشارة إلى أن دار الكتب كانت قد افتتحت بالتعاون مع السفارة الكورية بمصر، "النافذة الكورية" بدار الكتب المصرية في عام ألفين وأحد عشر.

لؤلؤة: وتهدف القاعة إلى مساعدة المصريين من دارسي اللغة الكورية حيث توفر لهم كتبًا باللغة الكورية في شتى مجالات المعرفة. وتدار القاعة بواسطة متطوعين كوريين تحت إشراف الوكالية الكورية للتعاون الدولي "كويكا".

وتحتوى القاعة على حوالي 3,500 كتاب باللغتين الكورية والإنجليزية بالإضافة إلى 300 أسطوانة دي في دي.

وترحب دار الكتب المصرية بطلاب وأساتذة اللغة الكورية بكليات الألسن والآداب بالجامعات المختلفة، وبالمواطنين من محبي اللغة الكورية لزيارة النافذة والاستفادة من خدماتها.