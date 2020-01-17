زيارة وفد علمي كوري إلى مجلس الأعيان في الأردن

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زار الأردن مؤخرا وفد من العلماء الكوريين .والتقى الوفد برئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، بحضور السفير الكوري لدى المملكة لي جي وان.

وضم الوفد الدكتور سونغ كيونغ كون مدير معهد الدراسات لشؤون الشرق الأوسط بجامعة ميونغ جي الكورية والدكتور كيم جونغ دو، نائب مدير المعهد، الذي قام بالمشاركة في ترجمة الدستور الأردني، وعدد من دساتير الدول العربية إلى اللغة الكورية.

وثمن الفايز خلال اللقاء الذي جرى بمكتبه بدار مجلس الأعيان، جهود المعهد في ترجمة وطباعة الدستور الأردني، ليكون مرجعا تعتمده المكتبات الكورية.

وأشار إلى أن ترجمة عدد من دساتير الدول العربية إلى اللغة الكورية يساعد على فهم الواقع العربي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن شأنه أن يعزز التبادل الثقافي بين الدول العربية والأجنبية.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة والتحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن، بسبب ما تعانيه المنطقة من تحديات أمنية واقتصادية، مؤكدًا بذات الوقت على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وكوريا الجنوبية في مختلف المجالات.