كنزة سليماني: تعرفت على إذاعة الكي بي إس عن طريق الصدفة





ضيفتنا اليوم من الجزائر، وهي مستمعة مخضرمة لبرامج القسم العربي، وكانت ترسل دائمًا بالاقتراحات والتشجيعات المفيدة والنافعة لنا.

أجريت حلقة اليوم عبر خط الهاتف الدولي في مكالمة مع الصديقة الجزائرية "كنزة سليماني"، التي يعرفها المستمعون القدامى لإذاعة "كي بي إس".

في بداية الحلقة عرَّفتنا الصديقة "كنزة" بنفسها، فهي تدرس حاليًا درجة الدكتوراه في تخصص الجغرافيا، وتعمل كأستاذة مؤقتة في الجامعة، وتعمل أيضًا في بعض المؤسسات الخاصة. ووصفت نفسها بأنها محبة للثقافة الكورية ومستمعة مخلصة للقسم العربي من راديو "كي بي إس".

تحدثنا أيضًا عن التغييرات المناخية في الشتاء الحالي في الجزائر مقارنة بفصول الشتاء السابقة، حيث قالت إن الشتاء في المعتاد يكون قاسيًا وباردًا، لكن هذا العام كان الجو باردًا إلى حد ما لكن بدون أمطار أو ثلوج.

حدثتنا أيضًا عن القصة الطريفة لكيفية تعرفها على "كي بي إس" في عام 2011، حيث كتبت آنذاك كلمة "كوريا" في محرك البحث للتأكد من عمل شبكة الانترنت، ومن خلال نتائج البحث وصلت إلى موقع راديو "كي بي إس"، وبمرور الوقت أصبح الاستماع إلى القسم العربي ضمن الروتين اليومي لديها.

تحدثت "كنزة" أيضًا إلينا عن برامجها المفضلة، ومقترحاتها للتحسين، وورغبتها في القيام بزيارة إلى كوريا الجنوبية، وغير ذلك من الموضوعات.

تابعوا معنا الحوار الشيق الذي أجريناه مع ضيفتنا العزيزة من الجزائر في حلقة هذا الأسبوع من برنامج: "لقاء الجمعة".