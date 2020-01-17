بيبينغيغوت / جونكاب صُنغ تاريونغ / نانبونغا

أغنية "بيبينغيغوت 배뱅이굿" هي أغنية كانت تغنى كثيرًا في منطقتي "هوانغ-هيه"، و"بيونغان" في المنطقة التي أصبحت الآن كوريا الشمالية. وهي تُدعى أيضًا "صودو بانسوري 서도 판소리"، أو "بانسوري المناطق الغربية". وتحكي الأغنية قصة ممتعة، تدور حول حب محروم، ونداء روح من عالم الموتى، وحتى حيازة الأشباح للأجساد. كانت "بيبينغي" هي ابنة الوزير "تشويه"، وكانت قرة عين والديها، فأراد الوزير "تشويه" وزوجته أن تتزوج ابنتهما شابًا من عائلة طيبة. لكن الفتاة وقعت في حب راهب بوذي شاب، وماتت في النهاية عندما لم تجد مردودًا لذلك الحب في صدره. استدعى والداها الكاهنات الشامانيات من جميع أنحاء البلاد أملًا في الاتصال بروح ابنتهما في العالم الآخر. وبعد سماع هذه الأنباء، قرر أحد النصابين في بيونغ-يانغ خداع الزوجين، والتظاهر بأنه خبير في عالم الشامانيات، وأنه قادر على أداء المهمة. قال كاذبًا إنه يستطيع أن يرى روح الفتاة، وراح يصرخ "ها هي بيبينغي، ها هي بيبينغي".

الـ"غوت" هو مصطلح شامل واسع يضم الكثير من الطقوس الشامانية التي تختلف باختلاف المنطقة والهدف منها. وعندما يقام الـ"غوت"، والذي يشبه الزار في الثقافة العربية، لأغراض شخصية، غالبًا ما يشتمل على الإعراب عن الشكر للموتى وللأسلاف والأرواح الحارسة التي تحرس المنزل، وطقوس أخرى للتخلص من الأرواح الشريرة والأمراض. ومن ضمنها تقليد يسمى بالـ"كونغ-سو"، وهو يشبه تلبس الأشباح بالجسد. فعندما تدخل روح الميت إلى جسد الكاهنة الشامانية، تتحدث إلى الناس على لسان الميت. ومن خلال هذه العملية، يستطيع الأحياء والموتى حل المشاكل العالقة، وتحرير الأرواح من القلق الذي يغمر عالمهم حتى يستطيعوا المرور إلى العالم الآخر. ولا يوجد طريقة لمعرفة ما يحدث بعد الموت، لكن هذه الطقوس تساعد بعض الأحياء على التخلص من ندمهم وتكسبهم نوعًا من السلام النفسي. وربما يكون النصاب في القصة قد نجح في خداع الناس، وحصل على الكثير من الأموال والجواهر، لكن كذبه هذا ربما يكون مد والدي الفتاة بشيء من الراحة النفسية يساعدهما على تخطي الصدمة. التونغسو هي آلة موسيقية نفخية كورية لا تستخدم كثيرًا هذه الأيام. لكن الموسيقيين في منطقة "بوكتشونغ" احتفظوا بتقليد عزف التونغسو، وقد شهدت انتعاشًا في السنوات الأخيرة. والكثير من الكوريين يربط المنطقة ببائعي المياه. ففي أواخر عصر جوسون، انتقل الكثير من ساكني "بوكتشونغ" إلى "هانيانغ"، وهو الاسم السابق للعاصمة سيول، من أجل تعليم أبنائهم. وكانوا يدعمون أبناءهم عن طريق بيه المياه، التي لم تكن تتطلب الكثير من الاستثمارات الأولية. وكان بائعو المياه من منطقة "بوكتشونغ" نشطاء ومترابطين إلى حد كبير، حتى أنهم احتكروا تجارة الماء في هانيانغ. ولا بد أن نشاطهم وقوتهم قد لعبوا دورًا في الحفاظ على تقليد عزف آلة التونغسو.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- أغنية "بيبينغيغوت 배뱅이굿" غناء "لي أون كوان 이은관"

- أغنية "جونكاب صُنغ تاريونغ 전갑성타령"، وأغنية "دوندول ناري 돈돌날이" بعزف "دونغ صُن-بون 동선본" و"كو جانغوك 고장욱" على آلة التونغسو، وغناء "كيم دُك-رييه 김덕례".

- أغنية "نانبونغا 난봉가" أداء "أكدان كوانغ تشيل 악단광칠".