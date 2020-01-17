رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا في كوريا

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يزداد القلق من احتمال انتشار فيروس كورونا الذي بدأ بالظهور في شهر ديسمبر من العام الماضي في مدينة "ووهان" بالصين، في كوريا الجنوبية.

وحذر علماء الأمراض المعدية من إمكانية ظهور حالات إصابة إضافية بهذا النوع من الفيروس في كوريا الجنوبية، نظرا لوتيرة انتشاره السريعة داخل البلاد وخارجها.

كما أعربوا عن قلقهم من احتمال انتشار الفيروس في كوريا نتيجة لتنقل الملايين من الصينيين بمناسبة عيد رأس السنة القمرية الذي يصادف يوم الخامس والعشرين من يناير الجاري.

وفي هذا السياق، أفادت وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء بإمكانية انتقال عدوى فيروس كورونا من شهر لآخر، مما يثير المخاوف من انتشار الوباء تزامنا مع احتفالات رأس السنة الصينية التي تشهد تنقل عشرات الملايين من الصينيين.

والشيء المثير للقلق الكبير هو احتمال دخول المصابين بفيروس كورونا الذين لم يتم الإبلاغ رسميا بعد عن إصابتهم بالمرض إلى أراضي كوريا الجنوبية، وذلك رغم تعزيز إجراءات الحجر الصحي على المسافرين القادمين من مدينة "ووهان" الصينية وأعضاء طاقم الطائرات التي تقلهم إلى كوريا.

وفي الواقع، تعرض عدد من العاملين في المجال الطبي للإصابة بفيروس كورونا، فيما تأكدت حالة وفاة رابعة بسبب هذا الفيروس، مما زاد من المخاوف من انتشاره بعد أن تم الإبلاغ عن حالات إصابة إضافية مشتبه بها في كل من بكين وشنغهاي، حيث تجاوز عدد المصابين بالفيروس 210 مصابين حتى الآن في تلك المناطق.

وكانت السلطة الصحية الصينية قد أفادت باحتمال أن ينتقل الفيروس بين الناس، لكنها غيرت موقفها وقالت أمس الاثنين إن الفيروس انتقل من شخص لآخر، مشيرة إلى أن 14 عاملا في المجال الطبي قد أصيبوا بهذا النوع من الفيروس عن طريق العدوى من مريض واحد.

وقد نشأ الفيروس المشتبه بأنه فيروس "كورونا" في سوق شعبي في مدينة "ووهان" الصينية يتم فيها بيع لحوم الحيوانات البرية.

ويعنى هذا أن هناك احتمال كبير لتنقل هذا الفيروس من الحيوانات البرية إلى الناس، لكن ظاهرة انتقال الفيروس بين الناس في الصين في الآونة الأخيرة تشير إلى إمكانية انتشاره على نطاق واسع بين الناس عن طريق العدوى.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس الصيني "شي جين بينغ" أمس الاثنين على أهمية كبح انتشار مرض الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس "كورونا" الجديد.

من جانبها، أكدت منظمة الصحة العالمية أنها ستعقد اجتماعا طارئا يوم الأربعاء لتقدير مدى خطر انتشار الفيروس عالميا حيث من المتوقع أن يتم فيه اتخاذ قرار بشأن الإعلان عن حالة طوارئ عالمية.