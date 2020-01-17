وزارة الزراعة الكورية تقترح فرض ضريبة على تربية الحيوانات المنزلية

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أثارت خطة حكومية شاملة تم إعلانها مؤخراً بشأن توفير هامش من الرفاهية للحيوانات في البلاد جدلاً واسعا بين مؤيديها ومعارضيها على شبكة الإنترنت، ذلك لأنها تتضمن بنوداً تنص على فرض ضريبة على العائلات التي ترعى الحيوانات الأليفة في البيت حيث أعلنت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية الكورية سياسة شاملة تستهدف ضمان نوع من الرفاهية لفائدة الحيوانات خلال الفترة من 2020 إلى 2024 وذلك من أجل توفير التمويل اللازم لإدارة مراكز حماية الحيوانات والمؤسسات ذات الصلة من خلال تطبيق نظام يقضي بفرض الضرائب المتعلقة برفاهية الحيوانات على المواطنين بما فيها ضريبة امتلاك حيوانات أليفة والضريبة الخاصة برفاهية الحيوانات وغيرها.

جاء ذلك في ظل تزايد عدد الحيوانات المهملة في الشارع في البلاد سنويا وارتفاع التكاليف الناجمة عن ذلك، لكن أثار هذا القرار الحكومي جدلاً ساخناً بين المؤيدين والمعارضين في مواقع شبكات التواصل الاجتماعية والمدونات الإلكترونية، حيث أن المساندين لخطة فرض الضريبة يؤكدون على أن التكاليف التي يتم صرفها لمعالجة الحيوانات المتروكة بالشارع باهظة ولا يجوز تحملها من قبل جهات لا علاقة لها بتربية الحيونات الأليفة.

لكن بالمقابل يقول المعارضون إن فرض الضريبة سوف يؤدي إلى زيادة عدد الحيوانات المهملة بالشارع أكثر لأن أصحاب الحيوانات الأليفة سيضطرون حينها لترك حيواناتهم وإهمالها خوفاً من العبء المالي المتزايد الناجم عن فرض الضريبة، فيما تقول الحكومة إن سياسة فرض الضريبة ستسهم في تحسين معاملة الحيوانات المهملة وحمايتها من التعرض للعنف من خلال تنفيذ العقوبات ضد جميع أشكال الاعتداءات التي تضر بحقوق الحيوانات.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة في إطار هذه السياسة لتوفير المرافق والمآوي في حال وقوع الكوارث الطبيعية أيضاً لتجنيب الحيوانات وأصحابها التعرض لأضرار جسيمة محتملة.