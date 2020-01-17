وزارة الصحة الكورية تنفذ مشروع الحفاظ على الصحة

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من المقرر أن تنفذ الحكومة الكورية مشروعا اختبارياً لتحفيز الشعب على الحفاظ على صحته البدنية وذلك ابتداء من النصف الثاني من هذا العام، حيث أعلنت وزارة الصحة والرفاهية الكورية أنها ستبدأ تنفيذ مشروع رائد باسم نظام الحوافز لتحسين الصحة ابتداء من هذا العام علما بأن هذا النظام قد تم ذكره مرارا العام الماضي حيث سيوفر تنفيذه جملة من الحوافز المالية لكل من يعاني من ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو السمنة مع اشتراط نجاح هؤلاء في تحسين صحتهم من خلال الالتزام بتنفيذ تعليمات الرعاية الصحية التي يتم توفيرها بانتظام حسب قول السيد "كيم يونغ إيك(김용익)" رئيس مجلس إدارة الخدمة الوطنية للتأمين الصحي.

جاء ذلك في ظل ارتفاع التكاليف الطبية والصحية نتيجة لازدياد عدد المرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة باستمرار. وتأمل الحكومة في أن يسهم هذا المشروع في منع انتشار الأمراض المزمنة وانخفاض عدد المرضى في البلاد من خلال تقديم مجموعة من الحوافز المالية للمواطنين الذين ينجحون في تحسين صحتهم.

ومن المتوقع أن يتم تنفيذ المشروع بدءا من النصف الثاني من هذا العام حيث سيتم تقديم النقاط الخاصة بخدمات الرفاهية أو تخفيض التكاليف الصحية بما فيها رسوم التأمين الصحي وغيرها لفائدة المواطنين الذين ينجحون في تحسين صحتهم.

وكان مسؤول في الوزارة قال في وقت سابق إن الوزارة والأجهزة ذات الصلة تدرس بجد إيجاد سبل معقولة ومحسنة لتنفيذ المشروع بشكل مقبول من خلال إيجاد مؤشرات وبيانات صحيحة يمكن لكل المواطنين قبولها وفهمها.