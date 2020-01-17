إقبال واسع على المخابز الكورية المحلية

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ظهر خلال السنوات الأخيرة صنف من المخابز التي تتمتع بنوع من الخصوصية على غرار ما يسمى "بمخابز القرية" وذلك بعد انتشار ثقافة "المخابز الجوالة "وغيرها في مختلف مناطق البلاد، حيث ظهرت بالفعل مفاهيم جديدة تزامنت مع بروز فئة جديدة من الناس تعشق الخبز ولا تتردد في السفر إلى مناطق بعيدة أحيانا حيث توجد المخابز الشهيرة للحصول على منتوج عالي الجودة من هذه المادة. وفي هذا الإطار نذكر بانتشار خرائط المخابز الشهيرة مثل "المخابز الوطنية الخمسة"، و"المخابز الثلاثة الممتازة في بوسان"، وهي أصناف من المخابز آخذة في الانتشار منذ السنوات الأخيرة عبر استخدام مختلف مواقع الإنترنت والوسائط الإلكترونية. ومع شيوع اتجاه "النيوترو"، أصبحت مادة الخبز واجهة تعكس الذكريات القديمة وحتى التاريخية على غرار خبز الفاصوليا الحمراء، والخبز الكريمي الشائع بين المستهلكين.





والافت في الأمر أن صناعة المتاجر الكبرى الكورية قد تبنت أيضًا هذا الاتجاه في محاولة منها لجذب الزبائن من خلال وضع أنواع تحظى بالشهرة في المتجر. علما بأنه لايمكن الحصول على تلك الأنواع، إلا من خلال السفر إلى المقاطعة التي تنتشر فيها تلك المخابز. وفي الواقع حقق مخبزInjeolmi Bread ضمن سلسلةGangneung Bakery ، التي دخلت المتجر الشهير المنبثق عن Hyundai Department Store في مدينة pangyo في عام 2018، مبيعات لافتة بلغت بنحو 100 مليون وون في أسبوع واحد. أما بالنسبة للمخبز الشهير الذي افتتح فرع منه في متجر شين سيجي في منطقة جان جنام، فيبلغ متوسط مبيعاته اليومية 10 ملايين وون. وتحاول المتاجر الكورية الكبرى جذب المخابز المحلية لتسويق مبيعاتها في المساحات التابعة لها لجذب المزيد من العملاء الشباب ذلك لأن هذه الفئة من المستهلكين الشباب يزورون المخبز الواقع في المتجر من أجل تحميل مختلف لقطات المصادقة التي يحرصون على تجميعها على منصات الشبكات الاجتماعية الخاصة بهم (SNS).





وتجدر الإشارة إلى أن زيارة المخابز تؤدي بالحرفاء حتما إلى القيام بالعديد من عمليات التسوق المختلفة فعلى سبيل المثال إذا دخلت مخبزا شهيرا في متجر متعدد الأجنحة، فلا يمكنك مقاومة رغبتك في اقتناء مبيعات أخرى على غرار الأنواع الشهيرة من الحلوى المعروضة هناك. كما تعد تلك أيضا فرصة جيدة للمخبز، ليضمن خروجا جديدا بعلامة تجارية وطنية منبثقة من مخبز محلي، وفي الحقيقة نمت بعض المخابز المحلية التي تتمتع بشهرة تاريخية قبل أن تتحول إلى شركات صغيرة ومتوسطة الحجم وتحقق مبيعات تقدر بنحو 20 ملياروون نظرا لما توفره صناعة المتاجر الكبرى من منافسة قوية. وبفضل خدمة الشبكات الاجتماعية أي SNS، يمكن للمتاجر الضخمة جذب العملاء بسرعة فائقة دون الحاجة إلى أي إعلان ولهذا السبب، يسعى مديرو تلك المتاجر للبحث عن المخابز الشهيرة على مستوى البلاد ويحاولون اجتذابها لتحقيق المنافسة فيما بينها. حيث يحاولون على مدى أشهر طويلة إقناع رؤساء المخابز بتسويق منتوجهم داخل المتاجر من خلال تقديم خطة عمل محددة (presentation)، ويبذلون الكثير من الجهود لاستقطاب تلك المخابز الشهيرة التي توفر منتوجا شهيا للغاية.

وما يجدر التذكير به أيضا أن انتباه المستهلكين الذي كان يتركز في الماضي على العلامات التجارية المميزة للحلوى قد تحول الآن إلى المخابز المحلية لذلك من المتوقع أن تستمر المنافسة من أجل استقطاب المزيد من المخابز الشهيرة التي تساهم في تنشيط صناعة المتاجر الكبرى لفترة من الوقت.