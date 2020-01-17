ارتفاع كبير في صادرات الأغذية الكورية المصنعة من الأرز

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تضاعفت صادرات الأغذية المصنعة من الأرز خلال السنوات الخمس الأخيرة ونتيجة لذلك تجاوزت صادرات الأغذية المصنعة من هذه المادة 100 مليون دولار لأول مرة في العام الماضي. وتشمل الأطعمة المصنعة من الأرز حلويات الأرز، والأرز الفوري، وكعك الأرز، وشعرية الأرز، ومشروبات الأرز، والمشروبات الكحولية التقليدية المصنوعة من الأرز، ومن بين تلك المنتجات سجلت الأطعمة سريعة التحضير الخاصة بكعكة الأرز مثل كوب تيوكبوكي، حجم مبيعات تجاوز 34 مليون دولار، كما سجلت الصادرات من منتجات الأرز سريع التحضير على غرار الأرز المقلي مبيعات قدرت بنحو 34.7 مليون دولار. وتجدر الإشارة إلى أن هاذين العنصرين ساهما بشكل كبير في تصدير الأطعمة المصنعة التي يتم إعدادها بشكل أساسي من الأرز، فوفقا لتصريحات وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية في كوريا الجنوبية، تعود هذه الإنجازات إلى نمو سوق الأطعمة سريعة التحضير، والدعم الحكومي لدخول الشركات المحلية ذات الصلة للأسواق الخارجية، في ظل انتشار موجة الثقافة الكورية "هاليو".

وعلى سبيل المثال يبدو أن الطلب المتزايد في الولايات المتحدة على الأرز المقلي المجمد والأرز الفوري، الذي يمكن طهيه خلال فترة قصيرة وبسهولة بين المهاجرين من آسيا وأمريكا اللاتينية، هو العامل الرئيسي لزيادة حجم الصادرات. أما الأسواق الآسيوية مثل اليابان وفيتنام، حيث يكون تأثير ثقافة الموجة الكورية قويًا، فقد زادت شعبية طبق تيك بوكي بين الشباب، مما أدى إلى ارتفاع حجم تصدير المنتجات الغذائية المصنعة من الأرز. كما اكتسبت منتجات كب تيك-بوكي " Cup Tteokbokki"، التي تم تعزيزها بطعم حلو على وجه الخصوص شعبية لافتة في اليابان، وكذلك في فيتنام حيث أصبحت أكثر شعبية بسبب جنون الامتياز الكوري في هذا الاتجاه حيث تخطط الحكومة الكورية لتصنيف Tteokbokki باعتبارها واحدة من العناصر الرئيسية لتصدير المواد الغذائية الزراعية هذا العام، وتوسيع صادراتها.